МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИНСТИТУТ

Все­рос­сий­ский на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский (ВИМ) Рос­сель­хоз­ака­де­мии, г. Мо­ск­ва .

Ор­га­ни­зо­ван в 1930 в Ле­нин­гра­де под назв. Все­со­юз­ный ин-т ме­ха­ни­за­ции обоб­ще­ст­в­лён­но­го с. х-ва; в том же го­ду пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву. С 1931 Все­со­юз­ный НИИ ме­ха­ни­за­ции и элек­три­фи­ка­ции с. х-ва (ВИМЭ), с 1948 Все­со­юз­ный НИИ ме­ха­ни­за­ции сельского хозяйства (ВИМ), совр. назв. с 1992. Осу­щест­вля­ет раз­ра­бот­ку ма­шин­ных тех­но­ло­гий и тех­нич. средств, а так­же ор­га­ни­за­цию их про­из-ва для ме­ха­ни­за­ции, ав­то­ма­ти­за­ции и ком­пь­ю­те­ри­за­ции тех­но­ло­гич. про­цес­сов в рас­те­ние­вод­ст­ве. В струк­ту­ре ин-та (2010) 18 на­уч. под­раз­де­ле­ний, фи­ли­ал, опор­ный пункт, экс­пе­рим. про­из-во. Учё­ны­ми ин-та раз­ра­бо­та­ны и вне­дре­ны: сис­те­ма ме­ро­при­ятий по за­щи­те почв от вет­ро­вой эро­зии, по­точ­ная сис­те­ма убо­роч­но-транс­порт­ных ком­плек­сов, ма­ши­ны для убор­ки са­хар­ной свёк­лы, ком­плекс ма­шин для ме­ха­ни­за­ции ра­бот в се­лек­ции, сор­то­испы­та­нии и пер­вич­ном се­ме­но­вод­ст­ве зер­но­вых куль­тур, тех­но­ло­гия и ком­би­ни­ров. аг­ре­га­ты для со­вме­ще­ния опе­ра­ций, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние для ком­плекс­ной ме­ха­ни­за­ции об­ра­бот­ки зер­на, са­мо­ход­ный зер­но­убо­роч­ный ком­байн, ре­сур­сос­бе­ре­гаю­щие тех­но­ло­гии про­из-ва кор­мов на ба­зе энер­го­сред­ст­ва «По­ле­сье», поч­во­за­щит­ная тех­но­ло­гия и ком­плекс ма­шин для по­вы­ше­ния пло­до­ро­дия поч­вы и про­дук­тив­но­сти зем­ле­де­лия в зо­не Ар­ма­вир­ско­го вет­ро­во­го ко­ри­до­ра. В ин-те ра­бо­та­ли В. П. Го­ряч­кин, В. Н. Бол­тин­ский, ака­де­ми­ки ВАСХНИЛ: Н. Д. Лу­чин­ский, В. А. Же­ли­гов­ский, А. Н. Кар­пен­ко и др. Из­да­ёт «Тру­ды» (с 1935; к 2011 – 210 тт.), ж. «Сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные ма­ши­ны и тех­но­ло­гии» (с 2007).

Автор статьи: Л. В. Фи­ла­то­ва.

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