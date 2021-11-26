МАВРОДИН Владимир Васильевич

Историк.

Окончил историко-лингвистический факультет ЛГУ (1930). Кандидатская диссертация: «К вопросу о крупном барщинном хозяйстве в XVII веке» (Ленинградский историко-лингвистический институт, 1933 (степень не присуждена из-за отмены степеней). Кандидат исторических наук (без защиты, 1938). Докторская: «Очерки истории Левобережной Украины. С древнейших времен до второй половины XIV века» (1940). Профессор (1940). Сотрудник ГАИМК (1930-37). С 1933 работал в ЛГУ: заместитель декана исторического факультета (1934-35), доцент (1935-40), профессор (1940-52, 1953-87). Декан исторического факультета ЛГУ (1940-49, 1959-71). В 1952 в результате чистки ЛГУ был уволен из университета и исключен из партии. Профессор Петрозаводского университета (1952-53). Преподавал в ЛГПИ им. А.И. Герцена.

Отличался широтой научных интересов. В оценке социально-экономического строя Киевской Руси придерживался феодальной концепции, но уточнял, что в ее экономике значительную роль играли торговля и ремесла, а рабовладение имело широкое распространение в верхах киевского общества. Один из создателей концепции крестьянских войн.

Сочинения:

Образование Древнерусского государства. Л., 1940;

Древняя Русь. Л., 1946;

Петр I. М.-Л., 1948;

Образование единого Русского государства. Л., 1951;

Крестьянская война в России в 1773-1775 гг.: Восстание Пугачева. Л., 1961;

Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971;

Происхождение русского народа. Л., 1978;

Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII в. (1773-1790-е гг.). Л., 1975;

Рождение новой России. Л., 1988.