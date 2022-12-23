МАШКИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Машкин, Николай Александрович (28.01[09.02].1900, с. Старое Сумароково, ныне Бугульминского р-на Татарстана — 15.09.1950, Москва) — советский историк Античности, специалист по истории Древнего Рима. Окончил реальное училище в Бугульме (1918), затем учился на историко-филологическом факультете Самарского университета у П. Ф. Преображенского, вслед за которым в 1921 переехал в Москву. В 1922 окончил факультет общественных наук Московского государственного университета, в 1929 — аспирантуру в Институте истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. С 1934 преподавал на историческом факультете МГУ (заведующий кафедрой истории древнего мира с 1943), в 1935—1941 — Московского института философии, литературы и истории, заведующий сектором древней истории Института истории Академии наук СССР (1948). М. принимал участие в написании и подготовке ряда методических и учебных пособий, его «История Древнего Рима» (1947) стала первым советским учебником по истории Античности, содержащим специальные разделы по источниковедению и историографии, она отличается обилием фактического материала и доступностью изложения.

Основной труд М. — «Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность» (М.–Л., 1949; Сталинская премия, 1951). С точки зрения М., сущностью принципата было лавирование между разными социальными группами, его возникновение стало реакцией на движения рабов и низших слоев свободного населения. Помимо этого М. занимался историей римских провинций, прежде всего Африки, ряд его работ посвящен изучению Античности в России.

Лит. : Профессор Николай Александрович Машкин (1900—1950) // Вестник древней истории. 1950. № 4. С. 188—195; Маяк И. Л. Н. А. Машкин // Портреты историков: время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. М., 2000. С. 73—82 . М. Н. Кириллова.