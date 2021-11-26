МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - российский и украинский археолог и историк искусства, общественный деятель.
Окончил Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) в 1902 году и Петербургский археологический институт (1905 год), где был учеником А.А. Спицына.
В 1902-1919 годы сотрудник, затем помощник главного хранителя Эрмитажа; член Совета Археологической комиссии, сотрудник Московского археологического общества и Петербургского археологического института; читал лекции на Высших женских архитектурных курсах, в школе Общества поощрения художеств, работал в журнале «Старые годы».
Переехал на Украину в 1919 году, где возглавил секцию искусств Украинского научного общества. В 1920-1925 годы директор Киевского музея искусств Всеукраинской АН (ныне Музей искусств имени Б. и В. Ханенко); член Комитета охраны памятников старины и искусства, Реставрационной комиссии (с 1924 года); действительный член Всеукраинского археологического комитета (1924-1929 годы). Профессор Киевского художественного института (1919-1930 годы); преподавал в Киевском университете. В 1933-1934 годы руководил сектором в Секции (с 1934 года Институте) истории материальной культуры Всеукраинской АН (ныне Институт археологии Национальной АН Украины).
Принимал активное участие в охране исторических памятников. В 1922 году отказался участвовать в работе Ликвидационной комиссии. В 1933-1934 годы выступал против разрушения в Киеве Михайловского Златоверхого собора (XII век), колокольни и митрополичьего дома при Софийском соборе. Это стало одним из основных обвинений при аресте Макаренко в 1934 году. По приговору выслан в Казань, где работал консультантом Государственного музея Татарской АССР и преподавал в художественном техникуме.
Труды по археологии Восточной Европы, искусству и архитектуре Древней Руси и средневековой Украины.
С Н.К. Рерихом и Б.К. Рерихом провёл первые раскопки в Новгороде Великом (1910 год). Открыл и изучал славянские памятники предгосударственного периода на днепровском Левобережье - городища роменской культуры Монастырище, Шумск, Медвежье, Глинск и другие. Начал исследования Маяцкого археологического комплекса и объединил их с памятниками Салтовского комплекса в один культурный тип (смотри в статье Салтово-маяцкая культура). Открыл и исследовал Мариупольский могильник неолита и энеолита, давший название Мариупольской культурно-исторической области. Исследовал ряд памятников трипольской культуры, скифской археологической культуры, древнерусской культуры (в том числе Спасский собор в Чернигове); с Б.К. Рерихом проводил работы по реставрации Софийского собора и Андреевской церкви в Киеве; в 1926 году был заместителем Б.В. Фармаковского на раскопках в Ольвии; работал в археологической экспедиции при строительстве Днепрогэс. Среди учеников Макаренко - специалист по трипольской культуре и Древней Руси С.С. Магура.
Арестован в 1936 году, в 1937 году приговорён к смертной казни, расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.
Сочинения:
Художественные сокровища Императорского Эрмитажа. СПб., 1916;
Городища и курганы Полтавской губернии. Полтава, 1917;
Искусство древней Руси. У Соли Вычегодской. П., 1919;
Орнаментація української книжки XVI-XVIII ст. Київ, 1926;
Чернігівський Спас.