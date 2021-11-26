ЛЯТОШИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ЛЯТОШИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - украинский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель, народный артист УССР.
В 1918 году окончил юридический факультет Университета Святого Владимира, в 1919 году - Киевскую консерваторию по классу Р. М. Глиэра (под его руководством занимался теорией композиции с 1913 года). С 1919 года преподавал здесь (с 1935 года профессор). Одновременно в 1935-1938 годах и 1941-1944 годах преподавал в Московской консерватории инструментовку.
Среди учеников: Ю. М. Александров, И. Ф. Бэлза, Л. А. Грабовский, В. В. Сильвестров, Е. Ф. Станкович. Председатель правления Ассоциации современной музыки Украины (1922-1925 годы), Союза композиторов Украинской ССР (1939-1941 годы), с 1948 года член правления СК СССР и др. В качестве дирижёра выступал с 1917 года, преимущественно с исполнением своих произведений. Со второй половины 1950-х годов участвовал в различных музыкально-общественных мероприятиях за рубежом.
Один из крупнейших украинских композиторов. Автор первой украинской симфонии (1918 год; исполнена под управлением Р. M. Глиэра в 1919 году, Киев). Музыкальный стиль объединил влияния позднего романтизма, творчества А. Н. Скрябина, французских композиторов-импрессионистов, австро-немецких экспрессионистов, элементы народной музыки.
Украинский фольклор впервые использован в Увертюре на 4 украинские народные темы (1926 год); в опере «Золотой обруч» (по повести И. Франко «Захар Беркут», 1930 год, Украинский театр оперы и балета; 2-я редакция - 1970 год, Львов, Государственная премия УССР, 1971 год) развиты западно-украинские народные песенно-танцевальные мелодии. Польский фольклор нашёл отражение в симфонических поэмах «Гражина» (по А. Мицкевичу, 1955 год), «На берегах Вислы» (1958 год), в «Польской сюите» для оркестра (1961 год). Обращался также к русской, болгарской, таджикской народной музыке (3 пьесы на таджикские народные темы для скрипки и фортепиано, 1932 год).
Сочинениям Лятошинского свойственны драматическая насыщенность, тяготение к монументальности, колористичность оркестрового письма. В партийных постановлениях 1936 года и 1948 года он был объявлен «формалистом» (2-я симфония в 1936 году запрещена к исполнению). Среди других сочинений: опера «Щорс» (1938 год, Украинский театр оперы и балета; 2-я редакция под названием «Полководец» - 1968 год, там же); кантата «Заповiт» («Завещание», слова Т. Г. Шевченко, 1939 год); 5 симфоний (1918 год, 2-я редакция - 1967 год; 1936 год, 2-я редакция - 1940 год; 1951 год, 2-я редакция - 1954; 1963; 1966 годы - «Славянская»); симфонические поэмы - «Воссоединение» (1949 год), «Лирическая поэма памяти Р. Глиэра» (1964 год); Славянский концерт для фортепиано с оркестром (1953 год); 5 струнных квартетов (1915-1944 годы), «Украинский квинтет» (1942 год; 2-я редакция - 1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); сонаты - 2 для фортепиано (1924, 1925 годы), для скрипки и фортепиано (1926 год); цикл «Отражения» для фортепиано (1925 год); хоры, романсы, обработки народных песен; музыка к спектаклям и фильмам, в т. ч. к фильму «Тарас Шевченко» (1951 год).
Сочинения:
Воспоминания. Письма. Материалы: В 2 ч. К., 1985–1986;
Епiстолярна спадщина: У 2 т. Київ, 2002.