ЛУКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛУКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (псевдоним Н. Антонов) - российский историк, академик АН СССР (1929).
Из семьи школьного учителя. В 1909 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1916-1917 годы приват-доцент, в 1918-1921 годы доцент историко-филологического факультета, в 1921-1925 годы доцент, в 1922-1923 годы декан факультета общественных наук, в 1926-1930 годы профессор этнологического факультета МГУ. В 1925 году один из основателей Общества историков-марксистов. В 1920-х - начале 1930-х годов преподавал также в Академии Генштаба, в Институте красной профессуры. В 1930-1934 годы профессор, заведующий кафедрой истории эпохи империализма историко-философского факультета, в 1934-1938 годы заведующий кафедрой истории Новейшего времени исторического факультета МГУ. В 1932-1936 годы директор Института истории Коммунистической академии. В 1936-1938 годы директор Института истории АН СССР. В 1933-1938 годы ответственный редактор журнала «Историк-марксист». Арестован в августе 1938 года. Приговорён к 10 годам заключения. Умер в тюрьме. Реабилитирован. Основные труды посвящены истории Франц. революции XVIII века, Парижской коммуны 1871 года, международного рабочего движения.
Сочинения:
Очерки по новейшей истории Германии. 1890–1914 гг. Л.; М., 1925;
Парижская коммуна 1871 г. 3-е изд. М., 1926;
Избранные труды. М., 1960–1963. Т. 1–3.