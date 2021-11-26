ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО
ЛИТЕРАТУ́РНОЕ НАСЛЕ́ДСТВО - непериодические сборники РАН, публикующие неизданные документальные материалы по истории русской литературы и общественной мысли.
Издание существует с 1931года; его первые руководители - И. С. Зильберштейн и С. А. Макашин. С 1961 года выходят под грифом Института мировой литературы им. М. Горького. Сборники включают тексты ранее не публиковавшихся произведений, исследовательские статьи, обзоры, библиографические указатели, воспроизводят автографы, портреты, картины, фотографии (многие из них публикуются впервые) и т. п. Отдельные тома «Литературного наследия» посвящены: Л. Н. Андрееву, В. Г. Белинскому, А. А. Блоку, В. Я. Брюсову, И. А. Бунину, А. И. Герцену, И. А. Гончарову, М. Горькому, А. С. Грибоедову, Ф. М. Достоевскому, Н. С. Лескову, В. В. Маяковскому, А. Н. Островскому, А. С. Пушкину, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу, Ф. И. Тютчеву, А. А. Фету, А. П. Чехову и др. К 2008 году вышло 103 тома.