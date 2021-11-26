ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ
ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ - музей-некрополь в Санкт-Петербурге.
Основан 1.01.1935 года как филиал Государственного музея городской скульптуры в северо-восточной части Волковского православного кладбища. С этим уголком кладбища первоначально был связан топоним «Надтрубные мостки»; название «Литераторские мостки» появилось в 1880-х годах (окончательно утвердилось после похорон В. М. Гаршина в 1888 году). Включает многочисленные исторические захоронения и перезахоронения, а также церковь Воскресения (1782-1785, возможно, архитектор И. Е. Старов; используется как выставочный зал). Одним из первых писателей здесь был похоронен А. Н. Радищев (могила не сохранилась). Во 2-й половине XIX века участок становится традиционным местом погребения известных писателей и других деятелей русской культуры. В разные годы на Литераторских мостках были похоронены: писатели О. Ф. Берггольц, А. А. Григорьев, М. А. Кузмин, А. И. Куприн, Н. С. Лесков, С. Я. Надсон, Н. А. Полевой, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, Г. И. Успенский; критики В. Г. Белинский, А. Л. Волынский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев; учёные Д. В. Айналов, В. М. Бехтерев, С. А. Венгеров, А. Ф. Иоффе, Д. И. Менделеев, Н. Н. Миклухо-Маклай, И. П. Павлов, А. С. Попов; композитор В. П. Соловьёв-Седой; дирижёр А. К. Янсонс; актёры В. В. Меркурьев, Н. К. Симонов, Ю. В. Толубеев; балетмейстер А. Я. Ваганова; режиссёры Н. П. Акимов, А. А. Брянцев, Г. М. Козинцев; архитектор Н. А. Троцкий; скульптор Л. В. Шервуд; художники И. И. Бродский, Е. С. Кругликова, К. С. Петров-Водкин; общественные деятели В. И. Засулич, А. Ф. Кони, Г. В. Плеханов; книгоиздатель Ф. Ф. Павленков. Уже после создания музея на Литераторских мостках был перенесён с других кладбищ прах писателей Л. Н. Андреева, А. Н. Апухтина, А. А. Блока, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. И. Панаева; архитектора Л. Н. Бенуа, и др.