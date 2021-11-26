КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - процесс коренной перестройки культурной и идеологической жизни общества в период строительства социализма в РСФСР и СССР .

Тер­мин «культурная революция» впер­вые упот­ре­бил В. И. Ле­нин в ра­бо­те «О коо­пе­ра­ции» (1923 год), под­ра­зу­ме­вая под ним пре­ж­де все­го рас­про­стра­не­ние гра­мот­но­сти, раз­ви­тие мас­со­вой про­све­ти­тель­ной ра­бо­ты сре­ди сель­ско­го на­се­ле­ния. Впо­след­ст­вии тер­мин ут­вер­дил­ся для обо­зна­че­ния по­ли­ти­ки за­ме­ны «бур­жу­аз­ной» куль­ту­ры на но­вую, со­циа­ли­сти­че­скую, сфор­ми­ро­ван­ную, по сло­вам Ле­ни­на, «с точ­ки зре­ния ми­ро­со­зер­ца­ния мар­ксиз­ма и ус­ло­вий жиз­ни и борь­бы про­ле­та­риа­та в эпо­ху его дик­та­ту­ры». Важ­ней­шей це­лью культурной революции яв­ля­лось пре­вра­ще­ние прин­ци­пов мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской идео­ло­гии в лич­ные убе­ж­де­ния че­ло­ве­ка. Культурная революция вклю­ча­ла пе­ре­строй­ку народного об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния на со­циа­ли­стических на­ча­лах, «пе­ре­вос­пи­та­ние» бур­жу­аз­ной и фор­ми­ро­ва­ние со­циа­ли­стической ин­тел­ли­ген­ции, соз­да­ние ос­но­ван­ных на мар­кси­ст­ской идео­ло­гии литературы, искусства и нау­ки, ут­вер­жде­ние но­вой мо­ра­ли и атеи­стического ми­ро­воз­зре­ния, пре­об­ра­зо­ва­ние бы­та и тому подобное.

За­да­чи по­ли­ти­ки в об­лас­ти куль­ту­ры сфор­му­ли­ро­ва­ны в пер­вых дек­ре­тах советской вла­сти, Кон­сти­ту­ции РСФСР 1918 года и про­грам­ме РКП(б) 1919 года. Для её осу­ще­ст­в­ле­ния соз­да­на сис­те­ма партийно-государственого ру­ко­во­дства куль­тур­ной жиз­нью об­ще­ст­ва, вклю­чав­шая аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ский от­дел ЦК РКП(б) (Агит­проп), На­род­ный ко­мис­са­ри­ат про­све­ще­ния РСФСР (Нар­ком­прос; в его сис­те­ме бы­ли со­сре­до­то­че­ны все учеб­ные за­ве­де­ния), Главный по­ли­ти­ко-про­све­ти­тель­ный комитет (Глав­по­лит­прос­вет), от­де­лы народного об­ра­зо­ва­ния Со­ве­тов, Глав­лит и другие. Бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны из­да­тель­ское, те­ат­раль­ное и му­зей­ное де­ло, ки­но­про­из­вод­ст­во. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на сво­бо­да пе­ча­ти.

Сис­те­ма ком­му­ни­стической про­па­ган­ды и аги­та­ции вклю­ча­ла ор­га­ни­за­цию в промышленных цен­трах и на пред­при­яти­ях проф­со­юз­ных культ­от­де­лов и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ных ко­мис­сий, биб­лио­тек, клу­бов, про­ле­тар­ских уни­вер­си­те­тов, «крас­ных угол­ков» и прочем. В де­рев­не дей­ст­во­ва­ли пе­ре­движ­ные и ста­цио­нар­ные шко­лы по­лит­гра­мо­ты, груп­пы по­лит­гра­мо­ты и прочее. По всей стра­не кур­си­ро­ва­ли агит­по­ез­да, агит­па­ро­хо­ды, «крас­ные по­воз­ки» и «крас­ные обо­зы». Ог­ром­ное зна­че­ние и для го­ро­да, и для се­ла име­ла ра­дио­фи­ка­ция, бла­го­да­ря ко­то­рой рез­ко рас­ши­ри­лись го­ри­зон­ты зна­ния для на­се­ле­ния и од­но­вре­мен­но пар­тия по­лу­чи­ла мощ­ней­шее сред­ст­во идео­ло­гич. воз­дей­ст­вия на мас­сы. В 1920-е годы ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись мар­кси­ст­ские круж­ки низ­ше­го, сред­не­го и по­вы­шен­но­го уров­ня, где слу­ша­те­лей зна­ко­ми­ли с це­ля­ми со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции, разъ­яс­ня­ли по­ли­ти­ку РКП(б)-ВКП(б) и Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла . Ещё в 1920-е годы воз­ник культ В. И. Ле­ни­на, ко­то­рый уп­ро­чил­ся и до­пол­нил­ся в 1930-х годах куль­том И. В. Ста­ли­на, став­шим не­отъ­ем­ле­мым ат­ри­бу­том культурной революции в СССР.

Один из важ­ней­ших ас­пек­тов культурная революция - атеи­стическая про­па­ган­да и вне­дре­ние ма­те­риа­ли­стического ми­ро­по­ни­ма­ния вме­сто ре­ли­ги­оз­но­го. Их на­ча­ло по­ло­же­но Дек­ре­том об от­де­ле­нии церк­ви от го­су­дар­ст­ва (1918 год), от­ме­нив­шим пре­по­да­ва­ние За­ко­на Божь­е­го в шко­ле. Ан­ти­ре­ли­ги­оз­ная кам­па­ния бы­ла при­зва­на раз­ру­шить кре­сть­ян­скую пат­ри­ар­халь­ную куль­ту­ру. В рам­ках об­ра­зо­ван­но­го в 1928 году ра­бо­че-кре­стьян­ско­го ра­дио­уни­вер­си­те­та дей­ст­во­вал ан­ти­ре­ли­ги­оз­ный фа­куль­тет. По ре­ше­нию 2-го съез­да без­бож­ни­ков (1929 год) при ву­зах, ком­му­ни­стических ву­зах и тех­ни­ку­мах от­кры­ва­лись ан­ти­ре­ли­ги­оз­ные от­де­ле­ния, а при био­ло­гических, аг­ро­но­мических и ме­ди­цин­ских фа­куль­те­тах ин­сти­ту­тов - специальные кур­сы и се­ми­на­ры. Во мно­гих го­ро­дах соз­да­ва­лись ан­ти­ре­ли­ги­оз­ные му­зеи. В 1932 году мас­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей (5,5 миллионов человек) стал Со­юз во­ин­ст­вую­щих без­бож­ни­ков. Вы­рос­ли ти­ра­жи ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной литературы, ор­га­ни­зо­вы­ва­лись круж­ки юных без­бож­ни­ков. Для де­тей, пы­тав­ших­ся при­дер­жи­вать­ся се­мей­ных ре­ли­ги­оз­ных тра­ди­ций, в учеб­ных за­ве­де­ни­ях соз­да­ва­лась не­вы­но­си­мая об­ста­нов­ка. Ду­хо­вен­ст­во под­вер­га­лось шель­мо­ва­нию и пре­сле­до­ва­ни­ям. Многие церк­ви, осо­бен­но в го­ды кол­лек­тиви­за­ции, бы­ли раз­ру­ше­ны или пе­ре­обо­ру­до­ва­ны под клу­бы, скла­ды и про­из­водственные объ­ек­ты.

В об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния упор де­лал­ся на вне­дре­ние клас­со­во­го прин­ци­па в выс­шей шко­ле и ли­к­ви­да­цию не­гра­мот­но­сти в мас­со­вом мас­шта­бе. По­след­ней про­бле­ме В. И. Ле­нин при­да­вал осо­бое зна­че­ние в свя­зи с кри­ти­кой боль­ше­ви­ст­ских пла­нов по­строе­ния со­циа­лиз­ма в Советской Рос­сии со сто­ро­ны российских и западно-ев­ропейских со­ци­ал-де­мо­кра­тов, ут­вер­ждав­ших, что по­доб­ные пла­ны об­ре­че­ны на про­вал из-за куль­тур­ной от­ста­ло­сти на­се­ле­ния. Со­глас­но дек­ре­ту СНК «О ли­к­ви­да­ции без­гра­мот­но­сти сре­ди на­се­ле­ния РСФСР» от 26 декабря 1919 года, все не­гра­мот­ные в воз­рас­те от 8 до 50 лет бы­ли обя­за­ны обу­чать­ся гра­мо­те. В та­ком слу­чае для взрос­лых ра­бо­чий день со­кра­щал­ся на 2 часа, а в РККА за­ня­тия по обу­че­нию гра­мо­те при­рав­ни­ва­лись к строе­вой под­го­тов­ке. При Нар­ком­про­се об­ра­зо­ва­на Все­российская чрез­вы­чай­ная ко­мис­сия по ли­к­ви­да­ции без­гра­мот­но­сти (1920 год; с 1917 года дей­ст­во­вал от­дел вне­шко­ль­ной ра­бо­ты во гла­ве с Н. К. Круп­ской, соз­дан­ный так­же для ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти), ор­га­ни­зо­ва­на сеть вне­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния: шко­лы лик­бе­за (ли­к­ви­да­ции без­гра­мот­но­сти), из­бы-чи­таль­ни, доб­ро­воль­ное об­ще­ст­во «До­лой не­гра­мот­ность» (1923 год). По дан­ным пе­ре­пи­си 1939 года, до­ля гра­мот­ных в РСФСР в воз­рас­те от 9 до 49 лет дос­тиг­ла 89,7% (по дан­ным хо­зяйственной пе­ре­пи­си 1918 года, гра­мот­ных сре­ди ра­бо­чих бы­ло 64%, сре­ди кре­сть­ян - 30%).

Пе­ред шко­лой при осу­ще­ст­в­ле­нии по­ли­ти­ки культурная революция ста­ви­лась за­да­ча быть не толь­ко «про­вод­ни­ком прин­ци­пов ком­му­низ­ма во­об­ще, но и про­вод­ни­ком идей­но­го, ор­га­ни­за­ци­он­но­го вос­пи­та­тель­но­го влия­ния про­ле­та­риа­та на по­лу­про­ле­тар­ские и не­про­ле­тар­ские слои тру­дя­щих­ся масс». По­все­ме­ст­ное соз­да­ние ком­сомоль­ских и пио­нер­ских ор­га­ни­за­ций сыг­ра­ло су­ще­ст­вен­ную роль в рас­про­стра­не­нии ком­му­ни­стического ми­ро­воз­зре­ния. При ор­га­ни­за­ции школь­но­го об­ра­зо­ва­ния учи­ты­вал­ся опыт функ­цио­ни­ро­ва­ния уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, сло­жив­ших­ся ещё в до­ре­во­люционной Рос­сии: со­глас­но «По­ло­же­нию об еди­ной тру­до­вой шко­ле РСФСР», при­ня­то­му ВЦИК 30 сентября 1918 года, в Советской Рос­сии пред­по­ла­га­лось бес­плат­ное, со­вме­ст­ное для маль­чи­ков и де­во­чек обу­че­ние в 9-лет­ней 2-сту­пен­ча­той шко­ле (1-я сту­пень - 5-лет­няя на­чаль­ная шко­ла, 2-я сту­пень - 4-лет­няя сред­няя шко­ла). Од­на­ко реа­лизация «Положения...» встретила зна­чительные трудности. Около 50% детей в 1920 году оставалось вне школы. В 1921 году финанси­рование школ переведено на местный бюджет, возложено на население (так называемое самообложение). Началось сокращение числа школ, а также преподавателей. В 1923 году введена плата за обучение (осво­бождались дети необеспеченных граж­дан и инвалидов) в начальных 4-летних (иногда 3- или 5-летних) и средних (9-летних) общеобразовательных школах; од­но­вре­мен­но стали создаваться произ­вод­ственно ориентированные 7-летние шко­лы при совхозах и кооперативах, с 1925 года - при промышленных предприятиях.

К концу 1920-х годов зна­чи­тельно увеличились ассигнования на об­щеобразовательную школу. В 1930-1934 годах введено всеобщее обязательное 4-летнее (в промышленных городах и рабочих посёлках - 7-летнее) обучение (всеобщее обязательное 7-лет­нее - повсеместно, в 1956 году). Ог­ром­ное зна­че­ние для раз­ви­тия школь­но­го обу­че­ния на род­ном язы­ке име­ло соз­да­ние в 1920-30-х годах пись­мен­но­стей для де­сят­ков на­ро­дов (кир­ги­зов, баш­кир, бу­рят, на­ро­дов Да­ге­ста­на, Край­не­го Се­вера и других), пе­ре­вод с араб­ской на ла­тин­скую, а за­тем на ки­рил­лическую гра­фическую ос­но­ву пись­мен­но­сти отдельных на­ро­дов Средней Азии и Кав­ка­за (уз­бе­ков, тад­жи­ков, турк­мен, ка­за­хов, азер­бай­джан­цев и других). В 1940 году в СССР дей­ст­во­ва­ло 65 тысяч школ, в ко­то­рых обу­ча­лось поч­ти всё (свыше 20 миллионов) под­рас­таю­щее по­ко­ле­ние, ра­бо­та­ли 1216 тысяч учи­те­лей. В свя­зи с рос­том во­вле­чён­но­сти жен­щин в про­из­водственную дея­тель­ность уве­ли­чи­лось чис­ло до­шко­ль­ных дет­ских уч­ре­ж­де­ний (46 тысяч в 1940 году).

Дос­туп в ву­зы дек­ре­том СНК от 2 июня 1918 года был от­крыт для лиц стар­ше 16 лет (в том числе для жен­щин), не­за­ви­си­мо от на­ли­чия у них сред­не­го и да­же на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, от­ме­ня­лись всту­пительные эк­за­ме­ны, а так­же пла­та за обу­чение (во­зоб­нов­ле­на для боль­шин­ст­ва сту­ден­тов и учащихся старших классов средней школы на пе­ри­од 1940-1956 годов). Од­но­вре­мен­но Нар­ком­про­су пред­пи­сы­ва­лось при­ни­мать в ву­зы пре­имущественно «лиц из сре­ды про­ле­та­риа­та и бед­ней­ше­го кре­сть­ян­ст­ва» в слу­чае, ес­ли чис­ло же­лаю­щих учить­ся в них пре­вы­сит обыч­ное чис­ло мест в ву­зе. Что­бы под­го­то­вить вы­ход­цев из со­ци­аль­ных ни­зов к обу­че­нию в ву­зе, с 1919 года ста­ли соз­да­вать­ся ра­бо­чие фа­куль­те­ты (раб­фа­ки), яв­ляв­шие­ся так­же цен­тра­ми фор­ми­ро­ва­ния сту­денческих пер­вич­ных ор­га­ни­за­ций РКП(б), ко­то­рые ока­зы­ва­ли воз­дей­ст­вие на ре­ше­ния при­ём­ных ко­мис­сий, пре­пят­ст­вуя по­сту­п­ле­нию в ву­зы «клас­со­во чу­ж­дых» эле­мен­тов. В 1921 году ли­к­ви­ди­ро­ва­на ав­то­но­мия выс­шей шко­лы. За го­ды 1-й пя­ти­лет­ки (1928-1929 годы -1932-1933 годы) чис­ло ву­зов в РСФСР уве­ли­чи­лось с 94 до 498 (главным образом за счёт раз­де­ле­ния по­ли­тех­нических ву­зов на нес­коль­ко от­рас­ле­вых ин­сти­ту­тов и пре­об­ра­зо­ва­ния тех­ни­ку­мов в ву­зы). К концу 1930-х годов 15,9% на­се­ле­ния име­ло выс­шее, не­за­кон­чен­ное выс­шее, сред­нее и не­пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние, эта груп­па со­став­ля­ла около 80–90% об­ще­го чис­ла спе­циа­ли­стов.

Под­го­тов­кой но­вой административной, на­учной и пре­по­да­ва­тель­ской эли­ты, пре­дан­ной мар­кси­ст­ским иде­ям, за­ни­ма­лись спе­ци­аль­но соз­дан­ные на­уч­ные и выс­шие учеб­ные уч­ре­ж­де­ния: Со­циа­ли­стическая ака­де­мия об­щественных на­ук (1918 год; с 1924 года - Ком­му­ни­сти­че­ская ака­де­мия), Институт К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са (1921 год; в 1931 году объ­е­ди­нён с Институтом В. И. Ле­ни­на), Институт В. И. Ле­ни­на (1923-1931 годы), Ист­парт, Ин­сти­тут крас­ной про­фес­су­ры , ком­му­ни­сти­че­ские уни­вер­си­те­ты.

Од­ной из главных про­блем ста­ло на­пи­са­ние но­вых учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий, ос­но­ван­ных на ком­му­ни­стической идео­ло­гии. Пре­по­да­ва­ние ис­то­рии в шко­лах и ву­зах бы­ло за­ме­не­но изу­чени­ем об­ще­ст­воз­на­ния. В ву­зах вво­ди­лось обя­затятельно изу­че­ние ис­то­рического ма­те­риа­лиз­ма, ис­то­рии про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции, ис­то­рии пар­тии и ос­нов ле­ни­низ­ма, в 1921 году вме­сто юри­дических, ис­то­рических, эко­но­мических фа­куль­те­тов об­ра­зо­ва­ны фа­куль­те­ты об­щественных на­ук (с середины 1930-х годов гума­ни­тар­ные фа­куль­те­ты в уни­вер­си­те­тах ста­ли вос­ста­нав­ли­вать­ся; бы­ло во­зоб­нов­ле­но пре­по­да­ва­ние ис­то­рии в шко­ле и ву­зах). В 1922-1923 годах при ЦК РКП(б) об­ра­зо­ва­но Центральное бю­ро ком­му­ни­стического сту­ден­че­ст­ва и его об­ще­го­род­ские объ­еди­не­ния, спо­соб­ст­во­вав­шие уси­ле­нию влия­ния пар­тии в ву­зах.

В сфе­ре нау­ки советское ру­ко­во­дство ис­хо­ди­ло из те­зи­са о при­ори­тет­ном раз­ви­тии про­из­во­дительных сил. В ин­те­ре­сах эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны пра­ви­тель­ст­во под­дер­жи­ва­ло дея­тель­ность Ко­мис­сии по изу­че­нию ес­те­ст­вен­ных про­из­во­ди­тель­ных сил Рос­сии (КЕПС; уч­ре­ж­де­на в 1915 году), в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли ве­ду­щие учё­ные. В 1918 году на­ча­лась раз­вед­ка неф­ти на тер­ри­то­рии ме­ж­ду Вол­гой и Ура­лом, в 1920 году раз­вер­ну­лись ра­бо­ты по ком­плекс­но­му изу­че­нию Кур­ской маг­нит­ной ано­ма­лии. При ВСНХ был соз­дан На­уч­но-тех­нический от­дел для цен­тра­ли­за­ции всех кон­крет­ных ис­сле­до­ва­ний, ко­то­рый при­влёк к ра­бо­те свыше 250 учё­ных- про­фес­со­ров, 300 ин­же­не­ров и около 240 других спе­циа­ли­стов. Свыше 200 учё­ных и ин­же­не­ров уча­ст­во­ва­ли в со­став­ле­нии ГОЭЛРО пла­на. К 1921 году в РСФСР дей­ст­во­ва­ло свыше 70 НИИ (не счи­тая имев­ших­ся при ву­зах). По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК СССР от 27 июля 1925 года Рос­сий­ская ака­де­мия на­ук по­лу­чи­ла ста­тус АН СССР, бы­ла при­зна­на выс­шим на­уч. уч­ре­ж­де­ни­ем стра­ны и пе­ре­да­на в ве­де­ние СНК. В том же го­ду ре­ше­ни­ем По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) ут­вер­жде­на меж­ве­дом­ст­вен­ная Ко­мис­сия по со­дей­ст­вию ра­бо­там АН, ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­ла по­ли­тическое и ор­га­ни­за­ци­он­ное ру­ко­во­дство ака­де­ми­ей, уча­ст­во­ва­ла в пла­ни­ро­ва­нии её ра­бот, кон­тро­ле над фи­нан­са­ми и так далее.

Вне­дре­ние мар­кси­ст­ско­го соз­на­ния в сре­де учё­ных с уже сло­жив­ши­ми­ся взгля­да­ми и ми­ро­воз­зре­ни­ем пред­став­ля­ло осо­бую труд­ность. Советское ру­ко­во­д­ст­во, ну­ж­да­ясь в ин­тел­лек­ту­аль­ных си­лах, с од­ной сто­ро­ны, при­вле­ка­ло учё­ных и спе­циа­ли­стов-тех­ни­ков к со­труд­ни­че­ст­ву (в 1921 году при­ня­ты дек­ре­ты СНК «Об улуч­ше­нии бы­та учё­ных», «О ме­рах к под­ня­тию уров­ня ин­же­нер­но-тех­ни­че­ско­го зна­ния в стра­не и к улуч­ше­нию ус­ло­вий жиз­ни ин­же­нер­но-тех­ни­че­ских ра­бот­ни­ков РСФСР», в 1921-1931 годах дей­ст­во­ва­ла Центр. ко­мис­сия по улуч­ше­нию бы­та учё­ных при СНК), а с другой сто­ро­ны, стре­мясь под­чи­нить их це­лям вы­пол­не­ния пла­нов со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва, при­бе­га­ло к ме­то­дам уст­ра­ше­ния и ре­прес­сий. В хо­де опе­ра­ции, по­лу­чив­шей в литературе название «Фи­ло­соф­ский па­ро­ход», за гра­ни­цу в 1922-1923 годах при­ну­ди­тель­но от­прав­ле­но свыше 200 человек, в ко­то­рых боль­ше­ви­ки ви­де­ли сво­их по­ли­тических про­тив­ни­ков, - вид­ные юри­сты, вра­чи, эко­но­ми­сты, дея­те­ли коо­пе­ра­ции, пи­са­те­ли, жур­на­ли­сты, фи­ло­со­фы, пре­по­да­ва­те­ли выс­шей шко­лы, ин­же­не­ры. В концне 1920-х - начале 1930-х годов про­цесс «вы­тес­не­ния» бур­жу­аз­ных спе­циа­ли­стов был ус­ко­рен. В хо­де ор­га­ни­зо­ван­ных по­ли­тических про­цес­сов пре­сле­до­ва­нию и ре­прес­си­ям под­верг­лись учё­ные-гу­ма­ни­та­рии («Ака­де­ми­че­ское де­ло»), пред­ста­ви­те­ли в основном ста­рой тех­нической ин­тел­ли­ген­ции («Шах­тин­ское де­ло», Пром­пар­тии де­ло), учё­ные в сфе­ре эко­но­мических на­ук (Тру­до­вой кре­сть­ян­ской пар­тии де­ло), крае­ве­ды («крае­ве­дов де­ло») и другие. Мно­гие бы­ли рас­стре­ля­ны или от­бы­ва­ли за­клю­че­ние; с 1929 года часть за­клю­чён­ных за­ни­ма­лись на­уч­ны­ми ис­сле­до­ва­ния­ми в «ша­раш­ках» - Осо­бых тех­ни­че­ских бю­ро ОГПУ - НКВД - МВД СССР. Та­кая по­ли­ти­ка на­нес­ла ог­ром­ный ущерб ин­тел­лек­ту­аль­но­му по­тен­циа­лу стра­ны, од­на­ко, не­смот­ря на по­те­ри, советская нау­ка вне­сла су­ще­ст­вен­ный вклад в со­циа­ли­стическую ин­ду­ст­риа­ли­за­цию стра­ны, соз­да­ние мо­гу­че­го обо­рон­но­го по­тен­циа­ла.

В об­лас­ти ли­те­ра­ту­ры и ис­кус­ст­ва ре­во­лю­ция от­кры­ла до­ро­гу «но­вой» куль­ту­ре, за­ро­див­шей­ся ещё в 1910-х годах, в ча­ст­но­сти Про­лет­куль­ту (об­ра­зо­ван в 1917 году), в ос­но­ве дея­тель­но­сти ко­то­ро­го ле­жа­ли идеи о чис­то про­ле­тар­ской куль­ту­ре и ни­ги­ли­стическое от­но­ше­ние к куль­тур­но­му на­сле­дию про­шло­го и его но­си­те­лям. Идея то­таль­ной пе­ре­дел­ки об­ще­ст­ва, не­ви­дан­ный со­ци­аль­но-по­ли­тический экс­пе­ри­мент боль­ше­ви­ков на­шли от­клик сре­ди пред­ста­ви­те­лей и идео­ло­гов фу­ту­риз­ма и других на­прав­ле­ний аван­гар­диз­ма. В 1922 году был соз­дан «Ле­вый фронт ис­кусств» (ЛЕФ), дея­тель­ность ко­то­ро­го ха­рак­те­ри­зо­ва­лась от­ри­ца­ни­ем «бур­жу­аз­но­го» искусства и «бур­жу­аз­ной» эс­те­ти­ки и стрем­ле­ни­ем к соз­да­нию со­ци­аль­но по­лез­но­го искусства. Про­дол­жал­ся по­иск в рус­ле других на­прав­ле­ний искусства, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых объ­е­ди­ня­лись в собственные творческие сою­зы и ор­га­ни­за­ции - Ас­со­циация ху­дож­ни­ков ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии (АХРР), «Пе­ре­вал», «Се­ра­пио­но­вы бра­тья» и другие. По­ли­тический пла­кат, в соз­да­нии ко­то­ро­го уча­ст­во­ва­ли многие из­вест­ные ху­дож­ни­ки и по­эты, эф­фек­тив­но ис­поль­зо­вал­ся для про­па­ган­ды ре­во­люционных идей и но­вой идео­ло­гии. Од­но­вре­мен­но с фор­ми­ро­ва­ни­ем мо­де­лей ре­во­люционной куль­ту­ры про­ис­хо­дил про­цесс су­же­ния сфе­ры воз­дей­ст­вия на об­щественное соз­на­ние тра­ди­ци­он­ных для русской клас­сической куль­ту­ры гу­ма­ни­стических цен­но­стей.

Советское ру­ко­во­дство и пар­тий­ные вер­хи пер­во­на­чаль­но уде­ля­ли главное вни­ма­ние мас­со­вой куль­ту­ре, при­зван­ной до­не­сти до городских сло­ёв на­гляд­ную идео­ло­гическую ин­фор­ма­цию (с 1918 года осу­ще­ст­в­лял­ся мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды план), и ма­ло вме­ши­ва­лись в дея­тель­ность различных лититературных и ху­дожественных груп­пи­ро­вок. В по­ста­нов­ле­нии По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года го­во­ри­лось, что пар­тия в це­лом не мо­жет свя­зы­вать се­бя «при­вер­жен­но­стью к ка­ко­му-ли­бо на­прав­ле­нию в об­лас­ти ли­тера­тур­ной фор­мы», вме­сте с тем дея­телям куль­ту­ры, ещё со­хра­няв­шим от­но­сительную не­за­ви­си­мость, не по­зво­ля­лось в пря­мой или кос­вен­ной фор­ме кри­ти­ко­вать пра­вя­щую пар­тию. Со 2-й половины 1920-х годов власть пе­ре­шла к оче­вид­но­му ог­ра­ни­че­нию сво­бо­ды творческого по­ис­ка; про­вод­ни­ка­ми этой по­ли­ти­ки ста­ли Рос­сий­ская ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских пи­са­те­лей, Рос­сий­ская ас­со­циа­ция про­летар­ских му­зы­кан­тов, Рос­сий­ская ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских ху­дож­ни­ков. В пе­ри­од свёр­ты­ва­ния НЭПа и с на­ча­лом кол­лек­ти­ви­за­ции от дея­те­лей куль­ту­ры уже тре­бо­ва­лась пря­мая и ак­тив­ная под­держ­ка пар­тий­ных и государственных на­чи­на­ний. В 1932 году мно­го­численные литературно-ху­дожественные объ­еди­не­ния, пред­став­ляв­шие различные те­че­ния и на­прав­ле­ния в искусстве, бы­ли рас­пу­щены, вме­сто них соз­да­ны от­рас­ле­вые творческие сою­зы на еди­ной идео­ло­гической ос­но­ве. Ве­ду­щим ху­дожественным ме­то­дом стал со­циа­ли­сти­че­ский реа­лизм. Не со­от­вет­ст­во­вав­шие ме­то­ду (с точ­ки зре­ния вла­сти) про­из­ве­де­ния пи­са­те­лей, по­этов и ху­дож­ни­ков не из­да­ва­лись и не по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лись.

При­сталь­ное вни­ма­ние партийное ру­ко­вод­ство и лич­но И. В. Ста­лин уде­ляли ки­не­ма­то­гра­фу. Для ук­ре­п­ле­ния мо­раль­но- по­ли­тического един­ст­ва советского на­ро­да по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лись клас­сические и современные об­раз­цы национальных куль­тур на­ро­дов Советоского Сою­за, осо­бое зна­че­ние при­да­ва­лось про­па­ган­де про­ле­тар­ско­го ин­тер­на­цио­на­лиз­ма. Рас­счи­ты­вая при­влечь творческую ин­тел­ли­ген­цию к уча­стию в со­циа­ли­стическом строи­тель­ст­ве, пар­тия ком­му­ни­стов и советская власть вы­ра­бо­та­ли сис­те­му, с од­ной сто­ро­ны, по­ощ­ре­ния и под­держ­ки ло­яль­ных дея­те­лей куль­ту­ры, а с дру­гой - ог­ра­ни­че­ния и дав­ле­ния, вплоть до трав­ли и фи­зического унич­то­же­ния, тех, кто не же­лал по­сту­пить­ся свои­ми убе­ж­де­ния­ми, был чужд партийной идео­ло­гии. С середины 1930-х годов вос­тре­бо­ван­ным ока­за­лось клас­сическое на­сле­дие русской и ми­ро­вой куль­ту­ры, осо­бен­но в той час­ти, где со­дер­жа­лась кри­ти­ка фео­даль­но­го или бур­жу­аз­но­го строя. Стал при­вет­ст­во­вать­ся пат­рио­тический на­строй в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей, дра­ма­тур­гов, ар­ти­стов, ком­по­зи­то­ров. В то же вре­мя бы­ли ис­кус­ст­вен­но ог­ра­ни­че­ны преж­ние свя­зи ме­ж­ду отечественной и за­ру­беж­ной куль­ту­рой, ко­то­рая под­раз­де­ля­лась на «про­грес­сив­ную» и «ре­ак­ци­он­ную» в за­ви­си­мо­сти от от­но­ше­ния тех или иных иностранных мас­те­ров к СССР. Советские чи­та­те­ли и зри­те­ли не име­ли дос­ту­па к про­из­ве­де­ни­ям «ре­ак­цио­не­ров», сре­ди ко­то­рых бы­ло не­ма­ло вы­даю­щих­ся дея­те­лей куль­ту­ры, а так­же ока­зав­ших­ся в эмиг­ра­ции или ре­прес­си­ро­ван­ных на ро­ди­не русских пи­са­те­лей.

Зна­чительные пе­ре­ме­ны про­изош­ли в сфе­ре по­все­днев­ной жиз­ни. Строи­лись до­ма-ком­му­ны, фаб­ри­ки-кух­ни, вво­ди­лись кол­лек­тив­ные фор­мы об­ще­ст­вен­но по­лез­но­го не­оп­ла­чи­вае­мо­го тру­да (суб­бот­ни­ки, вос­крес­ни­ки). Соз­да­ва­лись се­ти до­мов от­ды­ха, са­на­то­ри­ев и про­филак­то­ри­ев. Юно­ше­ст­во во­вле­ка­лось в разл. ро­да круж­ки при до­мах пио­не­ров и учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­лась ху­дожественная са­мо­дея­тель­ность. Фи­зическая куль­ту­ра и спорт, рас­смат­ри­вав­шие­ся вла­стью не толь­ко с точ­ки зре­ния фи­зического оз­до­ров­ле­ния и во­енной под­го­тов­ки мо­ло­дё­жи, но и как сред­ст­во спло­че­ния «ра­бо­чих и кресть­ян­ских масс» вок­руг тех или иных пар­тий­ных, советских или профессиональных ор­га­ни­за­ций, бы­ли вклю­че­ны в план дея­тель­но­сти проф­сою­зов, ком­со­мо­ла, ар­мии, шко­лы, ор­га­нов здра­во­ох­ра­не­ния, ста­ли иг­рать боль­шую роль в жиз­ни советских лю­дей (соз­да­ва­лись мас­со­вые спор­тив­ные об­ще­ст­ва, строи­лись ста­дио­ны, ор­га­ни­зо­вы­ва­лись спор­тив­ные сек­ции для мо­ло­дё­жи). Сфор­ми­ро­ва­лась сис­те­ма во­ен­но-пат­рио­тического вос­пи­та­ния под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния.

Основные за­да­чи советского ру­ко­во­дства по ре­во­люционному пре­об­ра­зо­ва­нию куль­ту­ры бы­ли ре­ше­ны к концу 1930-х годов. Сло­жи­лась но­вая куль­ту­ра, в ос­но­ве ко­то­рой ле­жа­ла еди­ная офи­ци­аль­но при­ня­тая обя­зательная идео­ло­гия. Культурная революция, осу­ще­ст­в­ляв­шая­ся на фо­не зна­чительного рос­та городского на­се­ле­ния, вне­сла прин­ци­пи­аль­ные из­ме­не­ния в ус­ло­вия и об­раз жиз­ни, быт тру­дя­щих­ся, пре­ж­де все­го ра­бо­чих и государственных слу­жа­щих, ко­то­рые за­ня­ли ус­той­чи­вое и обес­пе­чен­ное ме­сто в об­ще­ст­ве, по­лу­чи­ли дос­туп к об­ра­зо­ва­нию и со­ци­аль­но­му про­дви­же­нию, при­ня­ли мас­со­вую советскую куль­ту­ру. К 1940 году су­ще­ст­вен­но вы­рос­ли ти­ра­жи вы­пус­кае­мых книг и га­зет, уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во мас­со­вых биб­лио­тек и ки­но­ус­та­но­вок. Го­су­дар­ст­во ус­та­нав­ли­ва­ло низ­кие це­ны («де­шев­ле та­ба­ка и хле­ба», по сло­вам по­эта Б. А. Слуц­ко­го) на кни­ги, га­зе­ты, би­ле­ты в ки­но, му­зеи, те­ат­ры и другое.

Опыт, вы­не­сен­ный из культурная революция, ока­зал­ся вос­тре­бо­ван советским ру­ко­во­дст­вом и в даль­ней­шем, он был так­же рас­про­стра­нён пра­вя­щи­ми ком­му­ни­стическими пар­тия­ми в других со­циа­ли­стических стра­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)