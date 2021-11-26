КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Кудрявцев, Александр Евгеньевич (18[30].02.1880, ст. Сенгилевская, Кубанская обл. — 14.12.1941, Галич) — историк, специалист по истории средневековой Испании, педагог.

Закончил историко-филологический факультет Юрьевского университета (1900—1907). Преподавал в частных заведениях Юрьева (1908—1909). Принимал участие в революционной деятельности, за что содержался под стражей (1909—1911, Старая Русса).

Один из учредителей Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена (III педагогический институт), где был профессором (с 1920), а также ученым секретарем совета (1918—1919), главным библиотекарем (1919—1924), заведующим кафедрой всеобщей истории, деканом исторического факультета, заведующим кафедрой методики обществоведения (1924—1927). К. также преподавал на Высших научно-педагогических курсах (1918—1923), в Педагогическом техникуме им. Ушинского (1926—1928), Военно-педагогической школе им. В. И. Ленина (1927—1929), Школе профдвижения (1929—1930), Карельском педагогическом институте. Работал в Библиотеке Академии наук (1930—1931), Государственной академии истории материальной культуры (с 1934).

В 1923 по поручению губернского отдела народного образования переработал программу по обществоведению для трудовой школы («Сборник программ-минимум»).

Возглавил научный коллектив по изучению средневековой Испании (1930), результатом деятельности которого стала публикация специального сборника, посвященного истории Испании в XV в. (Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. 1941. Т. 45). Первым попытался создать обобщающий марксистский труд по истории средневековой Испании, охвативший историю Испании со времени основания Римской империи до 1700—1714. Хотя книга и носила научно-популярный характер, в ней были поставлены отдельные научно-исследовательские проблемы, подробно изложены события испанской истории. Кроме того, К. написал несколько очерков, носящих более проблемный характер. Поставил вопрос о новой периодизации истории средневековой Испании, утверждал, что нецелесообразно отделять историю Кордовского халифата от истории северных испанских государств. Занимался также более общей проблематикой Средневековья: генезисом феодализма, историей Ост-Индской компании, историей Реконкисты в Испании.

Умер в ходе эвакуации из Ленинграда.

Соч.: Испания в средние века. М., 1937; Кризис абсолютизма в Англии в начале XVII века (Время Якова Стюарта, 1603—1625 гг.) // Ученые записки ЛГУ. № 39. Сер. Исторические науки. Вып. 4. 1939. С. 216—231; Основные проблемы изучения средневековой Испании // Культура Испании: сборник / Отв. ред. А. М. Деборин. М., 1940; Городские движения в Испании в начале XVI в. // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 45. 1941.

Лит.: Вайнштейн О. Л. История советской медиевистики. 1917—1966. Л., 1968; Воронцов А. В. Ученый и педагог Александр Евгеньевич Кудрявцев — главный библиотекарь герценовского института. К 130-летию со дня рождения // Universum: Вестник герценовского университета. № 11. 2010. С. 74—80; Кузнецов А. А. Новые данные к биографии А. Е. Кудрявцева (по материалам фонда С. И. Архангельского) // Историческая наука и образование в России и на Западе: судьбы историков и научных школ: тезисы конференции. М., 2012. С. 55—58; Пичугина И. С. Изучение средневековой Испании в советской историографии // Средние века. Вып. 13. М., 1958. С. 69—78; Профессор Кудрявцев Александр Евгеньевич / Составитель А. Л. Трухин. СПб., 2007; Сборник памяти профессора А. Е. Кудрявцева. Л., 1948 (Ученые записки ЛГПИ. Т. 68. 1948.).