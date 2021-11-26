КРАЧКОВСКИЙ ИГНАТИЙ ЮЛИАНОВИЧ
КРАЧКОВСКИЙ ИГНАТИЙ ЮЛИАНОВИЧ - востоковед, один из создателей академической школы российской арабистики.
Академик РАН (1921, с 1925 года АН СССР).
Родился в семье директора Учительского института. В 1905 году окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета по арабско-персидско-турецко-татарскому разряду, в 1908-1910 годах командирован в Ливию, Сирию, Палестину и Египет. С 1910 года приват-доцент, с 1918 года профессор Петроградского, затем Ленинградского университета, доктор филологических наук (1921). На формирование Крачковского как учёного повлияли его учитель В.Р. Розен, а также В.В. Бартольд, П.К. Коковцов, Н.А. Медников, Б.А. Тураев, А.Э. Шмидт. Работу в АН (в 1916-1951 годах заведующий Арабским кабинетом Азиатского музея и Института востоковедения) Крачковский совмещал с преподаванием в Ленинградском институте живых восточных языков (1920-1928 годы), Ленинградском восточном институте (1928-1938 годы), Ленинградском университете (в 1944 году возглавил кафедру арабской филологии).
Творческое наследие Крачковского включает более 500 сочинений по литературе и языку, истории и культуре арабского Востока. Крачковский известен критическими изданиями средневековых арабских авторов (1924-1935 годы), описанием арабских рукописей в отечественных собраниях, изданием арабских источников по истории России, Кавказа и Средней Азии, исследованием русско-арабских культурных связей. Под редакцией Крачковского вышло первое полное русское издание сказок «Тысячи и одной ночи» (тома 1-8, 1958-1959 годы). Крачковский - зачинатель изучения и знаток новоарабской литературы времён культурного возрождения (нахда) XIX - начала XX веков, переводчик классиков новоарабской литературы (Касима Амина, Хусейна Taxa, Амина ар-Рейхани).
Автор фундаментальной монографии «Арабская географическая литература» (1957, арабский перевод 1963), работ по литературе и культуре средневековой Эфиопии, эпиграфическим памятникам древней Южной Аравии, истории отечественного и зарубежного востоковедения. Переводом работы И. Гольдциера «Ислам» в 1911 году, рядом статей по культуре ислама, участием в международных многотомных изданиях, таких как «Энциклопедия ислама» (тома 1-3, 1913-1924 годы), внёс весомый вклад в исламоведение. В классику востоковедения вошёл его перевод Корана (1963), выполненный с учётом предшествующей научной литературы и снабжённый историко-филологическими комментариями. Широко известны неоднократно переиздававшиеся автобиографические очерки «Над арабскими рукописями: листки воспоминаний о книгах и людях» (1945; 4-е издание, 1965), переведённые на ряд иностранных языков (в т. ч. на арабский).
Крачковский был инициатором создания и руководителем Ассоциации арабистов СССР (1934-1938 годы), председателем комиссии АН СССР по управлению ленинградскими учреждениями в годы блокады (1941-1944 годы), вице-председателем Географического общества СССР. В декабре 1943 года организовал Московскую группу Института востоковедения АН СССР.
Государственная премия СССР (1951). Награждён орденами Ленина (1944, 1945).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Абу-л-Фарадж ал-Ва‘ва Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества. П., 1914;
Избранные сочинения. М.; Л., 1955-1960 годы. Т. 1-6;
Арабская географическая литература. М., 2004.