КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ
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КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - российский певец (тенор), народный артист СССР (1940 год), Герой Социалистического Труда (1980 год).
Из крестьян. В 1919 году окончил киевский Высший музыкально-драматический институт имени Н.В. Лысенко (класс Е.А. Муравьёвой). С 1923 года пел в Харьковской опере, в 1924-1925 годах - в Свердловском оперном театре. В 1926-1954 годах солист московского Большого театра. Среди оперных партий (всего около 50): Ленский («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Герцог («Риголетто» Дж. Верди), Пинкертон и Рудольф («Чио- Чио-сан» и «Богема» Дж. Пуччини), Ромео и Зибель («Ромео и Джульетта» и «Фауст» Ш. Гуно), Принц («Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева), Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Берендей («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), Баян («Руслан и Людмила» М.И. Глинки). Всемирно известной в исполнении Козловского стала партия Юродивого («Борис Годунов» М.П. Мусоргского), которую он c неизменным успехом пел на протяжении всей карьеры (впервые в 1927 году; Государственная премия СССР, 1949 год).
Козловский работал с дирижёрами А.М. Пазовским, Н.С. Головановым, С.А. Самосудом, А.Ш. Мелик-Пашаевым, Е.Ф. Светлановым, режиссёрами А.И. Барцалом, В.А. Лосским, В.Л. Нардовым, Ф.Ф. Эрнстом; его партнёрами по оперной сцене были лучшие отечественные певцы - А.В. Нежданова, М.П. Максакова, Е.В. Шумская, М.О. Рейзен, Н.С. Ханаев, И.И. Петров, А.И. Батурин. В 1938-1941 годах Козловскй руководил основанным им в Москве Государственной ансамблем оперы СССР, где поставил оперы «Вертер» Ж. Массне, «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, «Наталка-Полтавка» Н.В. Лысенко.
В камерном репертуаре прославился интерпретациями русской музыки XIX - 1-й половины XX веков, старинных романсов, украинских и русских народных песен. Легко узнаваемые тембр голоса и специфическая манера подачи звука Козловского запечатлены на многих аудиозаписях: комплект грампластинок «Искусство И.С. Козловского» (1970-е годы), полные записи опер с коллективом Большого театра. О творчестве Козловского снят документальный фильм «Певец И.С. Козловский» (режиссёр И.В. Венжер, 1960-е годы). Государственная премия СССР (1941 год). Награждён орденами Ленина (1939, 1951, 1970, 1980 годы).
Сочинения:
Музыка - радость и боль моя: Воспоминания, письма, статьи, интервью. М., 2003.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.