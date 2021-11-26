КОРНИЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

КОРНИЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ - русский поэт .

Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го учи­те­ля.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1925 году (стих. «На мо­ря!» в ни­же­го­род­ской газете «Мо­ло­дая рать»). В том же го­ду пе­ре­ехал в Ле­нин­град; в 1926 году стал чле­ном рап­пов­ской литературной груп­пы «Сме­на»; пуб­ли­ко­вал­ся в мо­ло­дёж­ных из­да­ни­ях; учил­ся на Выс­ших госкур­сах ис­кус­ст­во­ве­де­ния при Институте ис­то­рии ис­кусств.

Пер­вый по­этический сборник - «Мо­ло­дость» (1928 год); за ним по­сле­до­ва­ли сборники: «Пер­вая кни­га» (1931 год), «Все мои при­яте­ли» (1931), «Кни­га сти­хов», «Сти­хи и по­эмы» (обе 1933 год), кни­га сти­хов для де­тей «Как от мё­да у мед­ве­дя зу­бы на­ча­ли бо­леть» (1935 год) и др.; по­эмы «Соль» (1933 год; пе­ре­ра­бот­ка од­но­им. рас­ска­за И.Э. Ба­бе­ля), «Те­зи­сы ро­ма­на» (1932 год), «Агент уго­лов­но­го ро­зы­ска» (1933 год, пол­но­стью опубл. в 1972 году), «Моя Аф­ри­ка» (1935 год), «На­ча­ло зем­ли» (1936год), «Сам­сон» (1936 год, опубл. в 1957 году) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность Б.П. Корнилову при­нес­ла по­эма «Три­по­лье» (1933 год, опубликована в 1934 году), по­ве­ст­вую­щая о ги­бе­ли в 1919 году от­ря­да ком­со­моль­цев от рук бан­ди­тов. В ран­ней лю­бов­ной ли­ри­ке за­мет­но влия­ние С.А. Есе­ни­на , ко­то­рое Б.П. Корнилов бы­ст­ро пре­одо­ле­ва­ет, как и уз­кое ам­п­луа «ком­со­моль­ско­го по­эта» в сти­хах гражданской те­ма­ти­ки; его твор­че­ст­ву при­су­щи на­строе­ния оп­ти­миз­ма и эн­ту­зи­аз­ма.

Ав­тор попу­ляр­ных пе­сен, сре­ди ко­то­рых - «Пес­ня о встреч­ном» («Нас ут­ро встре­ча­ет про­хла­дой…», 1932 год, музыка Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча).

Раз­рыв с же­ной (О.Ф. Берг­гольц) при­вёл Б.П. Корнилова к творческому и лич­но­му кри­зи­су; в 1936 году он был ис­клю­чён из Сою­за пи­са­те­лей.

Не­ос­то­рож­ные по­ли­ти­че­ски ок­ра­шен­ные вы­ход­ки при­ве­ли к аре­сту Б.П. Корнилова (1938 год).

По­гиб в за­клю­че­нии; ме­сто ги­бе­ли не ус­та­нов­ле­но.

Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но в 1956 году.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. М.; Л., 1966.