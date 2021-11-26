КОРНИЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
КОРНИЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ - русский поэт.
Родился в семье сельского учителя.
Дебютировал в печати в 1925 году (стих. «На моря!» в нижегородской газете «Молодая рать»). В том же году переехал в Ленинград; в 1926 году стал членом рапповской литературной группы «Смена»; публиковался в молодёжных изданиях; учился на Высших госкурсах искусствоведения при Институте истории искусств.
Первый поэтический сборник - «Молодость» (1928 год); за ним последовали сборники: «Первая книга» (1931 год), «Все мои приятели» (1931), «Книга стихов», «Стихи и поэмы» (обе 1933 год), книга стихов для детей «Как от мёда у медведя зубы начали болеть» (1935 год) и др.; поэмы «Соль» (1933 год; переработка одноим. рассказа И.Э. Бабеля), «Тезисы романа» (1932 год), «Агент уголовного розыска» (1933 год, полностью опубл. в 1972 году), «Моя Африка» (1935 год), «Начало земли» (1936год), «Самсон» (1936 год, опубл. в 1957 году) и др.
Наибольшую известность Б.П. Корнилову принесла поэма «Триполье» (1933 год, опубликована в 1934 году), повествующая о гибели в 1919 году отряда комсомольцев от рук бандитов. В ранней любовной лирике заметно влияние С.А. Есенина, которое Б.П. Корнилов быстро преодолевает, как и узкое амплуа «комсомольского поэта» в стихах гражданской тематики; его творчеству присущи настроения оптимизма и энтузиазма.
Автор популярных песен, среди которых - «Песня о встречном» («Нас утро встречает прохладой…», 1932 год, музыка Д.Д. Шостаковича).
Разрыв с женой (О.Ф. Берггольц) привёл Б.П. Корнилова к творческому и личному кризису; в 1936 году он был исключён из Союза писателей.
Неосторожные политически окрашенные выходки привели к аресту Б.П. Корнилова (1938 год).
Погиб в заключении; место гибели не установлено.
Реабилитирован посмертно в 1956 году.
Сочинения:
Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966.