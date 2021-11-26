КОЛЧИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОЛЧИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ар­хео­лог, ис­то­рик ес­те­ст­во­зна­ния и тех­ни­ки.

В 1930-1935 годах чер­тёж­ник-кон­ст­рук­тор. В 1941 году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ, уче­ник А.В. Ар­ци­хов­ско­го . С ию­ня 1941 года по октябрь 1942 года в РККА, по­сле пре­бы­ва­ния в ок­ру­же­нии от­прав­лен в ла­герь (руд­ник «Боль­шая Ин­та»). В 1945 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, ра­бо­тал в Государственной библиотеке имени Ле­ни­на (ны­не РГБ). В 1946 году по­сту­пил в ас­пи­ран­ту­ру Института ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, в 1951-1984 годах ра­бо­тал в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те, где на ру­бе­же 1950-1960-х годов ини­ции­ро­вал соз­да­ние ис­следо­ва­тель­ских групп, раз­ви­вав­ших 3 основных на­учных на­прав­ле­ния: ис­то­рия древ­них про­из­водств, ис­то­рия про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, да­ти­ров­ка средневековых де­ревянных со­ору­же­ний; в 1967 году они объ­е­ди­не­ны в ла­бо­ра­то­рию ес­те­ственно-на­учных ме­то­дов, ко­то­рую воз­гла­вил Колчин.

С 1947 года один из ор­га­ни­за­то­ров и заместитель на­чаль­ни­ка Нов­го­род­ской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции (смотри в статье Ве­ли­кий Нов­го­род ), где бы­ли от­ра­бо­та­ны ме­то­дические приё­мы и прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции ар­хео­ло­гических ра­бот при рас­коп­ках средневекового го­ро­да, не­ко­то­рые из них Колчин за­им­ст­во­вал из прак­ти­ки промышленных ра­бот ГУЛАГа. На ба­зе экс­пе­ди­ции Колчин ис­пы­ты­вал хи­мические и фи­зические ме­то­ды ис­сле­до­ва­ния чёр­но­го ме­тал­ла, про­во­дил опы­ты по мо­де­ли­ро­ва­нию древ­них ме­тал­лур­гических про­цес­сов, на­чал об­шир­ную про­грам­му по соз­да­нию шка­лы ден­д­ро­хро­но­ло­гии древнерусских па­мят­ни­ков, изу­чал де­ревянные из­де­лия, уни­каль­ные ма­те­риа­лы мас­тер­ской нов­го­род­ско­го ху­дож­ни­ка XII века.

Колчин - яр­кий пред­ста­ви­тель ес­те­ственно-на­учного на­прав­ле­ния в отечественной ар­хео­ло­гии, ста­вя­ще­го це­лью син­тез ар­хео­ло­гических и ес­те­ственно-на­учных дан­ных для вос­ста­нов­ле­ния об­ли­ка древ­них куль­тур, ок­ру­жаю­щей их сре­ды оби­та­ния, сис­тем жиз­не­обес­пе­че­ния, тех­ни­ки и тех­но­ло­гии про­из­водств; один из ос­но­ва­те­лей отечественной ар­хео­мет­рии (от­расль ар­хео­ло­гии, цель ко­то­рой - изу­че­ние ар­хео­ло­гических объ­ек­тов с при­ме­не­ни­ем ес­те­ственно-на­учных ме­то­дов). Ор­га­ни­за­тор Все­со­юз­но­го со­ве­ща­ния по при­ме­не­нию в ар­хео­ло­гии ме­то­дов ес­те­ст­вен­ных и тех­нических на­ук (1963 год). Раз­ра­бот­ки Колчина по ис­сле­до­ва­нию чёр­ной ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­обра­бот­ки, ден­д­ро­хро­но­ло­гии на ма­те­риа­лах Древ­ней Ру­си, со­ста­вив­шие ос­но­ву его док­тор­ской диссертации (1964 год) и ря­да фун­даментальных пуб­ли­ка­ций, сыг­ра­ли важ­ную роль и в ста­нов­ле­нии ме­то­ди­ки этих на­учных на­прав­ле­ний в це­лом. Колчин - со­ста­ви­тель и ав­тор двух то­мов обоб­щаю­щей се­рии «Ар­хео­ло­гия СССР», по­свя­щён­ных па­мят­ни­кам, бы­ту и куль­ту­ре Древ­ней Ру­си. Ле­нин­ская премия (1984 год), Государственная премия СССР (1970 год). Сре­ди его уче­ни­ков - Е.Н. и Н.Б. Чер­ных, Н.В. Рын­ди­на, Ю.Л. Ща­по­ва, Н.Н. Те­ре­хо­ва, Г.А. Воз­не­сен­ская, Л.С. Ро­за­но­ва.

Сочинения:

Чер­ная ме­тал­лур­гия и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка в древ­ней Ру­си (до­мон­голь­ский пе­ри­од). М., 1953;

Нов­го­род­ские древ­но­сти. Де­ре­вян­ные из­де­лия. М., 1968;

Нов­го­род­ские древ­но­сти. Рез­ное де­ре­во. М., 1971;

Ден­д­ро­хро­но­ло­гия Вос­точ­ной Ев­ро­пы: Аб­со­лют­ные ден­д­ро­хро­но­ло­ги­че­ские шка­лы с 788 по 1980 г. М., 1977 (совм. с Н. Б. Чер­ных);

Усадь­ба нов­го­род­ско­го ху­дож­ни­ка XII в. М., 1981 (совм. с А. С. Хо­ро­ше­вым, В. Л. Яни­ным).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.