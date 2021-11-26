КОЛЧИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЛЧИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский археолог, историк естествознания и техники.
В 1930-1935 годах чертёжник-конструктор. В 1941 году окончил исторический факультет МГУ, ученик А.В. Арциховского. С июня 1941 года по октябрь 1942 года в РККА, после пребывания в окружении отправлен в лагерь (рудник «Большая Инта»). В 1945 году вернулся в Москву, работал в Государственной библиотеке имени Ленина (ныне РГБ). В 1946 году поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры, в 1951-1984 годах работал в Археологии институте, где на рубеже 1950-1960-х годов инициировал создание исследовательских групп, развивавших 3 основных научных направления: история древних производств, история производящего хозяйства, датировка средневековых деревянных сооружений; в 1967 году они объединены в лабораторию естественно-научных методов, которую возглавил Колчин.
С 1947 года один из организаторов и заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции (смотри в статье Великий Новгород), где были отработаны методические приёмы и принципы организации археологических работ при раскопках средневекового города, некоторые из них Колчин заимствовал из практики промышленных работ ГУЛАГа. На базе экспедиции Колчин испытывал химические и физические методы исследования чёрного металла, проводил опыты по моделированию древних металлургических процессов, начал обширную программу по созданию шкалы дендрохронологии древнерусских памятников, изучал деревянные изделия, уникальные материалы мастерской новгородского художника XII века.
Колчин - яркий представитель естественно-научного направления в отечественной археологии, ставящего целью синтез археологических и естественно-научных данных для восстановления облика древних культур, окружающей их среды обитания, систем жизнеобеспечения, техники и технологии производств; один из основателей отечественной археометрии (отрасль археологии, цель которой - изучение археологических объектов с применением естественно-научных методов). Организатор Всесоюзного совещания по применению в археологии методов естественных и технических наук (1963 год). Разработки Колчина по исследованию чёрной металлургии и металлообработки, дендрохронологии на материалах Древней Руси, составившие основу его докторской диссертации (1964 год) и ряда фундаментальных публикаций, сыграли важную роль и в становлении методики этих научных направлений в целом. Колчин - составитель и автор двух томов обобщающей серии «Археология СССР», посвящённых памятникам, быту и культуре Древней Руси. Ленинская премия (1984 год), Государственная премия СССР (1970 год). Среди его учеников - Е.Н. и Н.Б. Черных, Н.В. Рындина, Ю.Л. Щапова, Н.Н. Терехова, Г.А. Вознесенская, Л.С. Розанова.
Сочинения:
Черная металлургия и металлообработка в древней Руси (домонгольский период). М., 1953;
Новгородские древности. Деревянные изделия. М., 1968;
Новгородские древности. Резное дерево. М., 1971;
Дендрохронология Восточной Европы: Абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 по 1980 г. М., 1977 (совм. с Н. Б. Черных);
Усадьба новгородского художника XII в. М., 1981 (совм. с А. С. Хорошевым, В. Л. Яниным).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.