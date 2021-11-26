ГУКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед .

Окон­чил Пет­роградский университет (1923). В 1924-1936 годах ра­бо­тал в Государственном институте ис­то­рии ис­кусств; пре­по­да­вал в сред­ней шко­ле и в Ком­му­ни­стическом институте жур­на­ли­сти­ки. С 1934 года со­труд­ник ИРЛИ АН СССР (Ле­нин­град), где воз­глав­лял груп­пу по изу­че­нию русской литературы XVIII века; с 1938 года за­ве­до­вал ка­фед­рой литературы Ле­нинградского института усо­вер­шен­ст­во­ва­ния учи­те­лей и литературным сек­то­ром ле­нинградского от­де­ле­ния АПН. Профессор Ле­нинградского университета (с 1935 года). В 1942 году эва­куи­ро­вал­ся в Са­ра­тов, чи­тал лек­ции в университете; в 1948 году вер­нул­ся в Ле­нин­град. В 1949 году ре­прес­си­ро­ван, скон­чал­ся в Ле­фор­тов­ской тюрь­ме. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Гуковский - ав­тор лек­ци­он­но­го кур­са по русской литературе XVIII века, ис­сле­до­ва­ний по по­эзии 1-й тре­ти XIX века, твор­че­ст­ву А.С. Пуш­ки­на, Н.В. Го­го­ля . В 1920-е годы был бли­зок к фор­маль­ной шко­ле, в начале 1930-х годов ис­пы­тал ув­ле­че­ние со­цио­ло­ги­че­ским ме­то­дом. Позд­нее под влия­ни­ем тео­рии «ста­ди­аль­ной ти­по­ло­гии» В.М. Жир­мун­ско­го пред­при­нял по­пыт­ку при­ме­нить «за­кон ста­ди­аль­но­сти» к ис­то­рии русской литературы XVIII - 1-й тре­ти XIX веков, объ­яс­няя сход­ст­во ху­дожественных ме­то­дов (в ча­ст­но­сти, французского и русского пред­ро­ман­тиз­ма) сход­ны­ми со­цио­куль­тур­ны­ми ус­ло­вия­ми.

Сочинения:

Рус­ская по­эзия XVIII века. Л., 1927;

Пуш­кин и про­бле­мы реа­ли­сти­че­ско­го сти­ля. М., 1957;

Реа­лизм Го­го­ля. М.; Л., 1959;

Пуш­кин и рус­ские ро­ман­ти­ки. М., 1995;

Рус­ская ли­те­ра­ту­ра XVIII в. М., 1999;

Ран­ние ра­бо­ты по ис­то­рии рус­ской по­эзии XVIII в. М., 2001.