ГЕССЕН СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ

ГЕССЕН СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ - русский философ, педагог.

Сын И.В. Гес­се­на . Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков срав­ни­тель­ной пе­да­го­ги­ки. Ини­циа­тор соз­да­ния русской сек­ции ме­ж­ду­народного журнала «Ло­гос» (совместно с Ф.А. Сте­пу­ном). Учил­ся в Гей­дель­берг­ском и Фрай­бург­ском университетах (1905-1910 годы). Уче­ник Г. Рик­кер­та. С 1914 года пре­по­да­вал в Пет­ро­град­ском и Бер­лин­ском университетах. В 1917-1921 годах профессор Том­ско­го университета. Соз­дал фун­даментальный курс фи­ло­со­фии пе­даго­ги­ки, рас­смат­ри­вая пе­да­го­ги­ку как при­клад­ную фи­ло­со­фию. В конце 1921 года эмиг­ри­ро­вал в Гер­ма­нию , где за­вер­шил и из­дал на русском языке «Ос­но­вы пе­да­го­ги­ки: вве­де­ние в при­клад­ную фи­ло­со­фию» (в 1920-1930-е годы пе­ре­ве­де­на на мно­гие ев­ропейские язы­ки). С 1923 года в Пра­ге, пре­по­да­вал в Русском пе­да­го­гическом институте имени Я.А. Ко­мен­ско­го . С 1936 года в Вар­ша­ве - в Сво­бод­ном польском университете, Вар­шав­ском университете и Институте специальной пе­да­го­ги­ки, с 1945 года в Лод­зин­ском университете.

Один из ор­га­ни­за­то­ров об­ще­ст­вен­но-пе­да­го­гического дви­же­ния русской эмиг­ра­ции, из­да­ния журнала «Рус­ская шко­ла за ру­бе­жом» (1923-1931 годы) и «Рус­ская шко­ла» (1934-1940 годы). Ав­тор тру­дов: «Шко­ла и де­мо­кра­тия на пе­ре­ло­ме», «О про­ти­во­ре­чи­ях и един­ст­ве вос­пи­та­ния» (оба 1938), «Рус­ская пе­да­го­ги­ка в XX сто­ле­тии» (1939), «Струк­ту­ра и со­дер­жа­ние со­вре­мен­ной шко­лы. Очерк об­щей ди­дак­ти­ки» (1947) и др. Центральное ме­сто в ра­бо­тах Гессена за­ни­ма­ют эти­ко-фи­лософские ас­пек­ты об­ра­зо­ва­ния, ко­то­рые он рас­смат­ри­вал как ха­рак­тер­ные чер­ты ци­ви­ли­за­ции. Раз­ви­вал идеи со­ци­аль­ной пе­да­го­ги­ки. Сфор­му­ли­ро­вал по­ло­же­ния т. н. кри­тической ди­дак­ти­ки, при­зван­ной со­еди­нить ра­цио­на­ли­стические и эм­пи­рические под­хо­ды в пе­да­го­ги­ке. В 1950-1990-е годы в стра­нах Ев­ро­пы воз­рос ин­те­рес к его тру­дам; в Ва­до-Ли­гу­ре (Ита­лия) соз­дан центр ин­фор­ма­ции и до­ку­мен­та­ции по на­сле­дию Гес­се­на.