ГЕССЕН СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ
ГЕССЕН СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ - русский философ, педагог.
Сын И.В. Гессена. Один из основоположников сравнительной педагогики. Инициатор создания русской секции международного журнала «Логос» (совместно с Ф.А. Степуном). Учился в Гейдельбергском и Фрайбургском университетах (1905-1910 годы). Ученик Г. Риккерта. С 1914 года преподавал в Петроградском и Берлинском университетах. В 1917-1921 годах профессор Томского университета. Создал фундаментальный курс философии педагогики, рассматривая педагогику как прикладную философию. В конце 1921 года эмигрировал в Германию, где завершил и издал на русском языке «Основы педагогики: введение в прикладную философию» (в 1920-1930-е годы переведена на многие европейские языки). С 1923 года в Праге, преподавал в Русском педагогическом институте имени Я.А. Коменского. С 1936 года в Варшаве - в Свободном польском университете, Варшавском университете и Институте специальной педагогики, с 1945 года в Лодзинском университете.
Один из организаторов общественно-педагогического движения русской эмиграции, издания журнала «Русская школа за рубежом» (1923-1931 годы) и «Русская школа» (1934-1940 годы). Автор трудов: «Школа и демократия на переломе», «О противоречиях и единстве воспитания» (оба 1938), «Русская педагогика в XX столетии» (1939), «Структура и содержание современной школы. Очерк общей дидактики» (1947) и др. Центральное место в работах Гессена занимают этико-философские аспекты образования, которые он рассматривал как характерные черты цивилизации. Развивал идеи социальной педагогики. Сформулировал положения т. н. критической дидактики, призванной соединить рационалистические и эмпирические подходы в педагогике. В 1950-1990-е годы в странах Европы возрос интерес к его трудам; в Вадо-Лигуре (Италия) создан центр информации и документации по наследию Гессена.