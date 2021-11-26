ГАРБУЗОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГАРБУЗОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский учёный-акустик, музыковед.

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1940 год). В 1906 году окон­чил Санкт-Пе­тербургский гор­ный институт, в 1916 году - Музыкально-дра­ма­тическое училище Московского фи­лар­мо­нического общества по клас­сам ком­по­зи­ции А.Н. Ко­ре­щен­ко и А.Д. Кас­таль­ско­го . С 1921 года вёл ис­сле­довательскую ра­бо­ту в соз­дан­ном при его не­по­средственном уча­стии Государственном институте музыкальной нау­ки (ГИМН, воз­глав­лял его вплоть до ли­к­ви­да­ции в 1931 году). Ра­бо­тал так­же в Государственной ака­де­мии ис­кус­ст­во­зна­ния (ГАИС, с 1931 года) и Институте музыкальной нау­ки при Московской консерватории (с 1932 года, в 1934-1937 годы ди­рек­тор). В 1923-1951 годы профессор по клас­су музыкальной аку­сти­ки, в 1933-1948 годы ру­ко­во­ди­тель аку­стической ла­бо­ра­то­рии Московской консерватории. Один из ор­га­ни­за­то­ров (1944 год) Института ис­то­рии ис­кусств АН СССР (ны­не Государственный институт ис­кус­ст­во­зна­ния РАН), воз­глав­лял его музыкальный сек­тор.

В книге «Тео­рия мно­го­ос­нов­но­сти ла­дов и со­зву­чий» (часть 1-2, 1928-1932 годы) и других ра­бо­тах рас­смат­ри­вал музыкальную аку­сти­ку как раз­дел современной тео­рии му­зы­ки, не­по­сред­ст­вен­но за­тра­ги­ваю­щий при­ро­ду музыкальной гар­мо­нии . В даль­ней­шем со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на музыкально-пси­хо­ло­гических и ис­пол­ни­тель­ских про­бле­мах. Соз­дал и обос­но­вал ори­ги­наль­ную тео­рию слу­хо­во­го вос­при­ятия в ис­сле­до­ва­ни­ях «Зон­ная при­ро­да зву­ко­вы­сот­но­го слу­ха» (1948 год), «Зон­ная при­ро­да тем­па и рит­ма» (1950 год), «Внут­ри­зон­ный ин­то­на­ци­он­ный слух и ме­то­ды его раз­ви­тия» (1951 год), «Зон­ная при­ро­да ди­на­ми­че­ско­го слу­ха» (1955 год), «Зон­ная при­ро­да темб­ро­во­го слу­ха» (1956 год), где вы­явил ху­дожественное зна­че­ние вве­дён­но­го им по­ня­тия зо­ны и внут­ри­зон­ных от­тен­ков вы­со­ты зву­ка, дли­тель­но­сти, гром­ко­сти и др.

Со­глас­но кон­цеп­ции Гарбузова, му­зы­кант-ис­пол­ни­тель - под­лин­ный со­ав­тор ком­по­зи­то­ра, реа­ли­зую­щий как ком­по­зи­тор­ский, так и собственный за­мы­сел на уров­не тон­ких от­тен­ков вы­ра­зи­тель­но­сти, не­фик­си­руе­мых в нот­ной за­пи­си (од­на­ко вос­при­ни­мае­мых слу­ша­те­ля­ми и объ­ек­тив­но ре­ги­ст­ри­руе­мых аку­стическими при­бо­ра­ми). Редактор и ав­тор ря­да глав учеб­но­го по­со­бия «Му­зы­каль­ная аку­сти­ка» (1940 год, 2-е издание, 1954 год). Сре­ди уче­ни­ков Гарбузова - му­зы­ко­ве­ды и аку­сти­ки С.С. Скреб­ков, А.В. Ра­би­но­вич, С.Г. Кор­сун­ский, И.Я. Рыж­кин, Е.В. На­зай­кин­ский, Ю.Н. Рагс. Ав­тор му­зы­каль­ных про­из­ве­де­ний (опе­ра «Па­пес­са Иоан­на», фортепианные пье­сы и др.).

Сочинения:

Избранные тру­ды // Н.А. Гар­бу­зов - му­зы­кант, ис­сле­до­ва­тель.

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