ЕЛАНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

ЕЛАНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА - российская актриса, народный артист СССР (1948).

Же­на И.Я. Су­да­ко­ва. Мать Е.И. Елан­ской. Учи­лась на медицинском фа­куль­те­те Московского университета . В 1920 году (уй­дя с 3-го кур­са) по­сту­пи­ла во 2-ю Сту­дию МХТ (Ама­лия фон Эдель­райх - «Раз­бой­ни­ки» Ф. Шил­ле­ра, Ка­те­ри­на - «Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го). С 1924 года в труп­пе МХАТа. Стро­гая кра­со­та, ме­ло­дич­ный го­лос, мяг­кая сдер­жан­ная ма­не­ра ис­пол­не­ния - чер­ты ак­тёр­ской ин­ди­ви­ду­аль­но­сти Еланской. Она под­чёр­ки­ва­ла в сво­их ге­рои­нях ду­шев­ную чис­то­ту и цель­ность, яс­ность и муд­рую про­сто­ту: Па­ра­ша («Го­ря­чее серд­це» А.Н. Ост­ров­ско­го), Мав­ра Гри­горь­ев­на («Смерть Па­зу­хи­на» М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на), Со­фья («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва ), Эли­на («У врат цар­ст­ва» К. Гам­су­на), Ми­ран­до­ли­на («Хо­зяй­ка гос­ти­ни­цы» К. Голь­до­ни), Еле­на Таль­берг («Дни Тур­би­ных» М.А. Бул­га­ко­ва), Ка­тю­ша Мас­ло­ва и гра­фи­ня Чар­ская («Вос­кре­се­ние») и Ан­на Ка­ре­ни­на («Ан­на Ка­ре­ни­на») по Л.Н. Тол­сто­му, Оль­га («Три се­ст­ры» А.П. Че­хо­ва), ца­ри­ца Ири­на («Царь Фё­дор Ио­ан­но­вич» А.К. Тол­сто­го), Лю­бовь Яро­вая («Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва), Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на («Рус­ские лю­ди» К.М. Си­мо­но­ва), Ма­рья Львов­на, игу­ме­нья Ме­ла­ния («Дач­ни­ки», «Егор Бу­лы­чов и дру­гие» М. Горь­ко­го), Щел­ка­но­ва («Зо­ло­тая ка­ре­та» Л.М. Ле­о­но­ва), Ба­буш­ка («Си­няя пти­ца» М. Ме­тер­лин­ка) и др. Сни­ма­лась в ки­но («Мо­роз­ко», «Княж­на Ме­ри», «Дом, в ко­то­ром я жи­ву»). Государственная премия СССР (1952).