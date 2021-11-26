ЕЛАНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЕЛАНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА - российская актриса, народный артист СССР (1948).
Жена И.Я. Судакова. Мать Е.И. Еланской. Училась на медицинском факультете Московского университета. В 1920 году (уйдя с 3-го курса) поступила во 2-ю Студию МХТ (Амалия фон Эдельрайх - «Разбойники» Ф. Шиллера, Катерина - «Гроза» А.Н. Островского). С 1924 года в труппе МХАТа. Строгая красота, мелодичный голос, мягкая сдержанная манера исполнения - черты актёрской индивидуальности Еланской. Она подчёркивала в своих героинях душевную чистоту и цельность, ясность и мудрую простоту: Параша («Горячее сердце» А.Н. Островского), Мавра Григорьевна («Смерть Пазухина» М.Е. Салтыкова-Щедрина), Софья («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Элина («У врат царства» К. Гамсуна), Мирандолина («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони), Елена Тальберг («Дни Турбиных» М.А. Булгакова), Катюша Маслова и графиня Чарская («Воскресение») и Анна Каренина («Анна Каренина») по Л.Н. Толстому, Ольга («Три сестры» А.П. Чехова), царица Ирина («Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого), Любовь Яровая («Любовь Яровая» К.А. Тренёва), Мария Николаевна («Русские люди» К.М. Симонова), Марья Львовна, игуменья Мелания («Дачники», «Егор Булычов и другие» М. Горького), Щелканова («Золотая карета» Л.М. Леонова), Бабушка («Синяя птица» М. Метерлинка) и др. Снималась в кино («Морозко», «Княжна Мери», «Дом, в котором я живу»). Государственная премия СССР (1952).