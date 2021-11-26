ДЕРЖАВИН НИКОЛАЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ
Российский славист, историк, литературовед, филолог, общественный деятель, академик АН СССР.
Учился в Санкт-Петербургском университете (1896-1897), Нежинском историко-филологическом институте князя Безбородко (1897-1900).
В 1922-1925 годах ректор Ленинградского университета, в 1925-1953 годах заведующий кафедрой славянской филологии в ЛГУ. В разное время был директором многих научных институтов, в том числе в 1931-1934 годах Славяноведения института АН СССР, с 1947 года Ленинградского отделения этого института.
Председатель Антифашистского комитета советских учёных (1942-1947), член Славянского комитета СССР (1947-1953), Советского комитета защиты мира.
До революции изучал культуру болгарского населения на юге России. В 1917-1930 годах занимался разработкой теоретических основ советского славяноведения и историей болгарской литературы.
После 1945 года в круг его научных интересов входили болгарская история, литература, вопросы русско-болгарских связей. Автор «Истории болгарской литературы» (1935), «Истории Болгарии» (т. 1-4, 1945-1948), ряда монографий о болгарских писателях и революционерах и свыше 500 работ по истории, археологии, этнографии, языкознанию, литературоведению славянских народов.
Рассматривал вопросы славянского этногенеза с позиций «нового учения о языке» Н.Я. Марра, однако после лингвистической дискуссии 1950 года изменил свой подход.
Главной заслугой Державина являлось придание славистике характера комплексной научной дисциплины. Он первым обратил внимание на многие проблемы древних славян, болгарской истории и связей между славянскими народами.