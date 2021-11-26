АЛЕКСЕЕВ, Василий Михайлович

Крупнейший российский синолог, филолог, этнограф и историк культуры.

В 1898–1902 обучался на восточном факультетете Санкт-Петербургского университета , затем в течение ряда лет стажировался в музеях и библиотеках Великобритании, Германии и Франции. В 1907–1909 вместе с известным французским синологом Э. Шаванном совершил этнографическую экспедицию по северо-востоке Китая. В 1920—1930-х преподавал в Петроградском (Ленинградском) университете, Географическом институте, Институте истории искусств, работал в Азиатском музее (Институте востоковедения). Академик АН СССР с 1929. Автор фундаментальных трудов по истории культуры Китая. В конце 1930-х подвергся травле за свои объективистские научые взгляды со стороны партийных органов. Многие ученики А. были репрессированы .

Автор статьи: Е. Ю. Сергеев.