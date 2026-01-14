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В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в гостинице "Англетер" Санкт-Петербурга погиб поэт Сергей Есенин. Загадка его гибели остаётся одной из самых спорных и интригующих в истории 20 века. Предлагаем вам рассмотреть официальную версию самоубийства, разобраться в сомнениях и альтернативных гипотезах, а также многочисленных свидетельствах и результатах судебно-медицинских экспертиз. Почему официальная версия вызывает сомнения у исследователей? Что известно о предсмертной записке Есенина? Почему некоторые считают её поддельной? Какие политические обстоятельства, связанные с давлением на Есенина и его отношениями с властью, могли повлиять на его судьбу? Почему необходимо возобновить расследование с использованием современных методов? Давайте разбираться вместе!

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