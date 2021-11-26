ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - русский про­за­ик, дра­ма­тург.

Ро­дил­ся в не­бо­га­той дво­рян­ской се­мье. В 1913-1914 годах учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета. Вое­вал на фрон­те; в ап­ре­ле 1919 года де­мо­би­ли­зо­ван по со­стоя­нию здо­ро­вья. В ию­не 1919 года по­сту­пил в литературную cтудию издательства «Все­мир­ная ли­те­ра­ту­ра». С 1921 года уча­ст­во­вал в литературной груп­пе «Се­ра­пио­но­вы бра­тья». Де­бю­ти­ро­вал сборником «Рас­ска­зы На­за­ра Иль­ича гос­по­ди­на Си­неб­рю­хо­ва» (1922 год), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли сборники рас­ска­зов «Раз­но­тык» (1923 год), «Ари­сто­крат­ка», «Ве­сё­лая жизнь» (оба 1924 год), «Обезь­я­ний язык» (1925 год), са­ти­ри­че­ски изо­бра­жаю­щие городскую жизнь, её ти­пич­ные си­туа­ции (мес­та дей­ст­вия - ком­му­наль­ная квар­ти­ра, трам­вай, ба­ня и др.). Ха­рак­тер­ной при­ме­той сти­ля Зощенко ста­но­вит­ся сказ: по­ве­ст­во­ва­ние ве­дёт­ся от ли­ца ма­ло­гра­мот­но­го рас­сказ­чи­ка «из ни­зов», го­во­ря­ще­го язы­ком ули­цы, сме­ши­ваю­ще­го га­зет­ную и бы­то­вую лек­си­ку, фра­зы из партийных по­ста­нов­ле­ний и ло­зун­гов.

В середине 1920-х годов в про­зе Зощенко по­яв­ля­ет­ся но­вый тип рас­сказ­чи­ка - на­чи­наю­щий пи­са­тель, пло­хо вла­дею­щий язы­ком (рас­ска­зы «Мел­ко­та», «Что-ни­будь осо­бен­ное», оба 1927 год; «Хо­ро­ший зна­ко­мый», 1929 год, и др.), что при­во­дит к ото­жде­ст­в­ле­нию «на­ив­ным» чи­та­те­лем по­ве­ст­во­ва­те­ля и ре­аль­но­го ав­то­ра. В цик­ле «Сен­ти­мен­таль­ные по­вес­ти», на­пи­сан­ном от ли­ца вы­мыш­лен­но­го пи­са­те­ля И. В. Ко­лен­ко­ро­ва («О чём пел со­ло­вей», «Страш­ная ночь», обе 1925 год; «Ве­сё­лое при­клю­че­ние», 1926 год, и др.), Зощенко па­ро­ди­ру­ет стиль до­ре­во­люционной бел­лет­ри­сти­ки (М. П. Ар­цы­ба­ше­ва, Ю. Л. Слёз­ки­на и др.), с иро­ни­ей опи­сы­ва­ет пе­ре­жи­ва­ния «ин­тел­ли­гент­но­го ге­роя» («Апол­лон и Та­ма­ра», 1923 год; «Лю­ди», 1924 год, и др.). В 1930-е годы Зощенко соз­да­ёт про­из­ве­де­ния, при­бли­жаю­щие­ся по то­ну к на­учному со­чи­не­нию.

В по­вес­ти «Воз­вра­щён­ная мо­ло­дость» (1933 год) рас­сказ о про­фес­со­ре , влюб­лён­ном в мо­ло­дую со­сед­ку, со­про­во­ж­да­ет­ся на­учными ком­мен­та­рия­ми по про­бле­ме ран­не­го ста­ре­ния и хан­д­ры, от­ра­зив­ши­ми ин­те­рес Зощенко к ра­бо­там И. П. Пав­ло­ва, при­во­дят­ся при­ме­ры из био­гра­фий зна­ме­ни­тых лю­дей (Н. В. Го­го­ля, В. В. Мая­ков­ско­го и др.). «Го­лу­бая кни­га» (1935 год) - цикл ис­то­рических но­велл, на­пи­сан­ных от ли­ца «не­куль­тур­но­го» зо­щен­ков­ско­го рас­сказ­чи­ка, ко­то­рый, од­на­ко, пы­та­ет­ся вы­дер­жи­вать на­учный стиль по­ве­ст­во­ва­ния.

В середине 1930-х годов язык Зощенко ста­но­вит­ся бо­лее ней­траль­ным; он ори­ен­ти­ру­ет­ся на про­сто­ту и яс­ность пуш­кин­ской про­зы [«Та­лис­ман» («Шес­тая по­весть И. П. Бел­ки­на»), 1937 год]. Сре­ди про­из­ве­де­ний это­го пе­рио­да - ис­то­рические по­вес­ти «Чёр­ный принц» (1936 год), «Воз­мез­дие», «Ке­рен­ский» (обе 1937 год). Осо­бо­го ро­да ав­то­био­гра­физ­мом от­ме­че­на по­весть «Пе­ред вос­хо­дом солн­ца» (1-я часть, 1943 год), в ко­то­рой Зощенко пы­та­ет­ся вы­яс­нить при­ро­ду собственной ме­лан­хо­лии: в ко­рот­ких но­вел­лах он опи­сы­ва­ет и ана­ли­зи­ру­ет свою жизнь, опи­ра­ясь на пав­лов­ское уче­ние об ус­лов­ных реф­лек­сах и по­ле­ми­зи­руя с З. Фрей­дом. По­весть под­вер­глась жес­то­кой кри­ти­ке, её 2-я часть бы­ла опубликована толь­ко в 1972 году (под названием «По­весть о ра­зу­ме»).

В пе­риод опа­лы Зощенко об­ра­тил­ся к дра­ма­тур­гии, на сце­нах ле­нинградских те­ат­ров ста­ви­лись его пье­сы «Па­ру­си­но­вый порт­фель» (1945 год), «Очень при­ят­но» (1946 год). В августе 1946 года бы­ло опуб­ли­ко­ва­но по­ста­нов­ле­ние ЦК ВКП (б) «О жур­на­лах "Звез­да" и "Ле­нин­град"», в ко­то­ром Зощенко под­верг­ся рез­ким на­пад­кам (по­во­дом ста­ла пуб­ли­ка­ция в журнале «Звез­да» рас­ска­за Зощенко «При­клю­че­ния обезь­я­ны», 1945 год). С это­го вре­ме­ни Зощенко в основном за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми, дра­ма­тур­ги­ей. В 1956 году вы­шла по­след­няя при­жиз­нен­ная кни­га Зощенко - «Из­бран­ные рас­ска­зы и по­вес­ти. 1923-1956 годы».