ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ

ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ - русский детский писатель.

Окон­чил ес­те­ст­вен­ное от­де­ле­ние Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1906) и ко­раб­ле­стро­ительное от­де­ле­ние Пет­роградского по­ли­тех­нического института (1916). Вла­дел различными про­фес­сия­ми (штур­ман даль­не­го пла­ва­ния, мор­ской офи­цер, ин­же­нер-су­до­строи­тель, хи­мик, учи­тель , плот­ник, их­тио­лог и так далее). С 1924 года пи­сал рас­ска­зы для де­тей в жур­на­лы «Но­вый Ро­бин­зон», «Чиж», «Ёж», «Юный на­ту­ра­лист», «Пио­нер» и др. Основные на­прав­ле­ния твор­че­ст­ва Житкова, про­дол­жаю­ще­го луч­шие тра­ди­ции русской дет­ской литературы XIX века: на­уч­но-по­пу­ляр­ная кни­га («Те­ле­грам­ма», «Ки­но в ко­роб­ке», «Про эту кни­гу», все 1927 года); ани­ма­ли­стический рас­сказ, соз­даю­щий яр­кие порт­ре­ты как эк­зо­тических, так и при­выч­ных жи­вот­ных («Про сло­на», 1925; «Про вол­ка», 1930; «Ман­гу­ста», 1935, и др.); ро­ман­тические рас­ска­зы и по­вес­ти о сме­лых и силь­ных ге­ро­ях, бро­саю­щих вы­зов сти­хии и об­стоя­тель­ст­вам (сборник «Мор­ские ис­то­рии», 1926; по­весть «Чёр­ные па­ру­са», 1927, и др.). Соз­дал так­же ори­ги­наль­ную «эн­цик­ло­пе­дию для че­ты­рёх­лет­них гра­ж­дан» «Что я ви­дел» (посмертно опубликована в 1939 году), ро­ман для взрос­лых «Вик­тор Ва­вич» (опубликован в 1941 году), пье­сы для те­ат­ра.

Сочинения:

Семь ог­ней: Очер­ки, по­вес­ти, рас­ска­зы, пье­сы. Л., 1982.