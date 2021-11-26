ЖЕГИН ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ
ЖЕГИН ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ - российский график, живописец, теоретик искусства.
Сын Ф.О. Шехтеля. Учился в Школе рисования и живописи К.Ф. Юона и И.О. Дудина (1909-1910), в МУЖВЗ (1911-1914), где познакомился с М.Ф. Ларионовым и В.Н. Чекрыгиным; затем в ГСХМ (1918-1919). Жил в Москве. Член групп художников «Маковец» (1922-1926) и «Путь живописи» (1927-1930; инициатор создания группы). Среди его графического наследия - портреты, в том числе Чекрыгина (итальянский карандаш, 1930-е годы, ГРМ, и др.), жанровые композиции, работы по мотивам произведений Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина и созданные под влиянием идей Чекрыгина в 1910-1920-х годов серии «Библейские сюжеты» и «Десятиобразные ряды», отмеченные пластическим драматизмом, контрастным противопоставлением света и тьмы. Исполнил (совместно с Чекрыгиным) иллюстрации к первой книге стихотворений В.В. Маяковского «Я» (1913). Автор живописных пейзажей (виды Москвы и др.), интерьеров, натюрмортов, портретов. Работал также в технике продавливания на фольге (серия «Прометей», 1930-е годы, частное собрание, Москва). Жегин стремился к возрождению классической традиции, обращаясь к «вечным» сюжетам и образам, синтезируя принципы искусства прошлого и современности.
Теория Жегина тесно связана с его творческой практикой: он разрабатывал универсальный язык изображения, выдвинув понятие «активного пространства» на основе изучения типов перспективы и композиции, организации пространства в мировой живописи до XVIII века и особенно в древнерусской иконописи. Оставил воспоминания о В.Н. Чекрыгине, П.И. Бромирском, П.А. Флоренском. Преподавал в московской Художественно-производственной мастерской печатного дела (1920-1925); ряд учеников Жегина вошёл в объединение «Путь живописи».
Сочинения:
Язык живописного произведения. (Условность древнего искусства). М., 1970;
Встречи с А.Т. Матвеевым // Панорама искусств. М., 1979. [Вып. 2];
Воспоминания о П.А. Флоренском // Вестник русского христианского движения. 1981. № 135;
Воспоминания о В.Н. Чекрыгине // Панорама искусств. М., 1987. [Вып.] 10;
Искусство на рубеже веков // Маковец. М., 1994.
Иллюстрации:
Л.Ф. Жегин. «Десятиобразный ряд». Акварель, гуашь. 1917. Частное собрание (Москва). Архив БРЭ.