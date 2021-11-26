ЖЕБЕЛЁВ, СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Жебелёв, Сергей Александрович (10[22].09.1867, Санкт-Петербург — 28.12.1941, Ленинград) — российский историк, выдающийся специалист в области классической филологии, античной истории, эпиграфики, археологии и искусства.

Член-корреспондент Петербургской АН (1914), академик АН СССР (с 1927). Закончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1886—1890), где его учителями были профессора Ф. Ф. Соколов, Н. П. Кондаков и др. Кроме активной преподавательской деятельности в Петербургском (Ленинградском) университете и других учебных заведениях осуществлял многочисленные общественные и административные обязанности, в том числе связанные с организацией академической науки об Античности в СССР. После начала Великой Отечественной войны оставался в Ленинграде, руководил Комиссией Президиума АН СССР по делам ленинградских учреждений. Умер в блокадном Ленинграде. Стал связующим звеном между старой наукой и новым поколением ученых-марксистов, в 1920—1930-е был признанным архегетом отечественного антиковедения .

Автор около 300 научных работ и популярных изданий по античности. Обе диссертации — магистерская (AXAIKA «Из истории Афин. 229—31 гг. до Р. Х.». СПб., 1898) и докторская («В области древностей провинции Ахайи». СПб., 1903) — посвящены греческой истории эллинистического и римского времени. Кроме политической истории, занимался также античной религией и искусством, историей Сев. Причерноморья в античную эпоху. Автор многочисленных историографических работ (рецензий, обзоров, некрологов, посвященных известным антиковедам). Среди учеников Ж., продолживших традицию Петербургской школы, — И.И. Толстой , С.Я. Лурье , А.И. Доватур , Д. П. Каллистов и др.

Соч.: Евангелия канонические и апокрифические. Петроград, 1919; Древняя Греция. Ч. 1—2. Петроград, 1920—1922; Древний Рим. Ч. 1—2. Пг., 1922—1923; Демосфен. Петроград, 1922; Александр Великий. Петроград, 1922; Сократ. Петроград, 1923; Апостол Павел и его послания. Петроград, 1922; Введение в археологию. Ч. 1—2. Петроград, 1923; Автонекролог (1932) // Вестник древней истории. 1993. № 2. С. 172—201; Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре. Л., 1933; Северное Причерноморье: Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи. М.–Л., 1953.

Лит.: К 50-летнему юбилею научно-исследовательской и общественно-политической деятельности академика С. А. Жебелева // Вестник древней истории. 1940. № 1. С. 160—187; К 100-летию со дня рождения акад. С. А. Жебелева // Вестник древней истории. 1968. № 3. С. 145—175; Тункина И. В., Фролов Э. Д. Историографические этюды С. А. Жебелева (вступит. статьи и публикация текста) // Вестник древней истории. 1993. № 1. С. 182—194; № 2. С. 172—201; № 3. С. 180—202; № 4. С. 187—209; Тункина И. В. «Дело» академика Жебелёва // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России: Альманах. Вып. II. СПб., 2000. С. 116—161; Фролов Э. Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006. С. 293—307.