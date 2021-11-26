ЖАМЦАРАНО ЦЫБЕН ЖАМЦАРАНОВИЧ
ЖАМЦАРАНО ЦЫБЕН ЖАМЦАРАНОВИЧ - российский и монгольский востоковед, общественный и политический деятель.
Член-сотрудник РГО (1907). По окончании гимназии в Санкт-Петербурге и учительской семинарии в Иркутске вольнослушатель Санкт-Петербургского университета (1902-1906). В 1902-1908 годах и 1911 году преподаватель монгогльского языка факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, Практической восточной академии, научный сотрудник Этнографического отдела Русского музея. В 1908-1911 годах в Урге занимался исследовательской и просветительной деятельностью (основал 2 типографии, общеобразовательные школы, общественно-литературный научный журнал «Шинэ толи» - «Новое зерцало», переводчик и издатель книг на монгольский язык). В 1911-1912 годах участвовал в освободительном движении в Монголии. В 1918-1921 годах преподаватель Иркутского университета. В 1921-1932 годах видный деятель Монгольской народной революционной партии, учёный секретарь Учёного комитета Монголии. В 1932-1937 годах старший специалист Монгольского кабинета Института востоковедения АН СССР. Собиратель и исследователь монгольского и бурятского фольклора и рукописей, основоположник изучения памятников обычного и феодального права монгольских народов. В 1937 году арестован, в 1940 году осуждён по обвинению в монгольском национализме и шпионаже в пользу Японии. Умер в заключении. Реабилитирован в 1956 году. Премия имени Н.М. Пржевальского РГО (1917).
Сочинения:
Образцы монгольской народной литературы. СПб., 1908. Вып. 1: Халхаское наречие. Тексты и транскрипции (ред., совм. с А.Д. Рудневым); Произведения народной словесности бурят. Эпические произведения Эхрит-булгатов. СПб., 1913–1918. Вып. 1–3;
Обозрение памятников писаного права монгольских племен. Иркутск, 1920;
Монгольские летописи XVII в. М.; Л., 1936;
Халха Джирум. Памятник феодального права XVIII в. М., 1965 (сводный текст и перевод);
Абай Гэсэр Могучий: Бурятский героический эпос. М., 1995 (записан от сказителя М. Имегенова);
Путевые дневники 1903-1907 гг. Улан-Удэ, 2001.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.