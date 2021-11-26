ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович

Российский философ, социолог и правовед. Родился в семье присяжного поверенного. Окончил юридический факультет Московского университета в 1899 г. Занимался адвокатской практикой, затем сосредоточился на философских исследованиях. Участвовал в философском кружке П. Новгородцева . В 1914 г. защитил диссертацию на тему «Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии». В 1917-1922 гг. – профессор Московского университета. Участвовал в Вольной академии духовной культуры. В 1922 г. Вышеславцев выслан из России на «философском пароходе». Жил в Берлине, где читал лекции в основанной Н. Бердяевым Религиозно-Философской академии. В 1923 г. опубликовал книгу “Русская стихия у Достоевского”. Он сблизился также с христианской молодежной организацией YMCA, в 1924 г. выступил со статьей “Религия и безрелигиозность” в сборнике YMCA “Проблемы русского религиозного сознания”. С 1924 г. жил в Париже, работал в издательство YMCA—Press редактором русского отдела. В 1925 г. вместе с Бердяевым учредил журнал “Путь” (заместитель главного редактора до 1939 г.), читал лекции в Парижском отделении Религиозно-Философской академии. В своих курсах лекций он с христианской точки зрения анализировал проблемы эксплуатации, богатства и нищеты и другие социальные темы. Выступал с докладами в различных странах Европы. Во Франции принимал участие в деятельности Русского студенческого христианского движения, литературно-философском обществе “Зеленая лампа”, основанном в 1927 г. Д. Мережковским и З. Гиппиус и других русских общественных организаций за границей, в т.ч. Русского общественного клуба, Общества евразийцев, Философского общества, Литературных франко-русских собеседованиях и т.д. В 1929 г. опубликовал книгу “Сердце в христианской и индийской мистике”, где критиковал попытки соединения этих двух религий, предпринятое теософией. Познакомившись с К. Юнгом, занялся также психоанализом. В 1931 г. опубликовал книгу “Этика преображенного Эроса”, в которой предложил формировать “новую этику” на основе христианства и психоанализа. Вышеславцев считал, что условием подлинной сублимации является Бог, навстречу которому движется преображенный эрос, одухотворенная любовь. Работал профессором по кафедре новой философии и нравственного богословия в Православном Богословском институте в Париже, участвовал в экуменическом движении. В 1937 г. он был делегатом на Всемирной экуменической конференции в Оксфорде, работал в секретариате Женевской экуменической лиги. В мае 1945 г. переехал в Женеву. Сотрудничал с Народно-трудовым союзом. Критиковал коммунизм (“Философская нищета марксизма” (1952), издана под псевдонимом Б. Петров). В книге “Кризис индустриальной культуры” (1953) предвосхитил теории модернизации, показав важность и основные черты перехода от традиционного аграрного общества к современному индустриальному. Вышеславцев показал, что теперь уже индустриальная эпоха подходит к своему кризису. Высказав эту мысль, Вышеславцев стал по существу основателем современной футурологии – науки о будущем, постиндустриальном обществе. Проанализировав основные социалистические и либеральные учения, Вышеславцев показал, что выход из кризиса следует искать на основе синтеза демократического, самоуправленческого социализма и социально-ориентированного либерализма, защищающего свободу личности. Высоко оценил идеи П.Ж. Прудона . “Индустриальная культура” не способствует духовному развитию личности, превращая ее в винтик механистического общества. Массовая культура и стандартизированное производство ведет к тоталитаризму также, как и коммунистический террор. Вышеславцев обнаружил черты сходства капитализма и тоталитаризма. Книга вызвала большие споры, и в 1954 г. Вышеславцев опубликовал статью “Ответ моим критикам”, в которой выступил в защиту свободы, против государственного управления как людьми, так и хозяйством.

После смерти философа была опубликована книга “Вечное в русской философии” (1955), где он подвел итог как своим философским исканиям, так и достижениям русской философии первой половины ХХ века.

Сочинения:

Избранное. М., 2010; Кризис индустриальной культуры. Избранные сочинения. М., 2006.

Автор статьи: Шубин А.В.