ВИТЕБСКОЕ НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ВНХУ)

Было основано в 1919 году по инициативе Марка Шагала , в то время занимавшего пост уполномоченного Коллегии по делам искусств в Витебской губернии. Для размещения училища был выделен национализированный особняк купца И.В. Вишняка по адресу Бухаринская ул., дом 10 (ныне улица Марка Шагала).

Название учебного заведения менялось несколько раз:

Первое высшее художественное училище (1919—1920)

Свободные государственные художественные мастерские (1920—1921)

Высшие государственные художественно-технические мастерские (1921—1922)

Государственный художественно-практический институт (1922—1923)

Создание общедоступной профессиональной художественной школы было первоочередной задачей в проекте Шагала по переустройству культурной жизни его родного города. Амбициозный комиссар по делам искусств стремился создать в Витебске такую школу, которая бы имела полномочия высшего учебного заведения. На тот момент таким статусом в России обладали только Петербургская академия художеств и московские училища - Живописи, ваяния и зодчества и Строгановское .

С 1918 года Шагал начал работу по формированию преподавательского состава училища, опубликовав в газете "Искусство коммуны" публичный призыв принять участие в деятельности учебного заведения. Витебские учителя Шагала - М.В. Добужинский и Ю.М. Пэн заняли должности директора и преподавателя подготовительного курса соответственно. Кроме того, Шагал вел переговоры с рядом петербургских художников. Результатом этой деятельности стал приезд в Витебск А.Г. Ромма, И.А. Пуни , К.Л. Богуславской, Н.И. Любавиной, Н.О. Коган , В.М. Ермолаевой и др.

Торжественное открытие училища состоялось 28 января 1919 года, хотя запись на первый курс велась с 11 ноября 1918 года. Поначалу возрастной ценз для учеников отсутствовал, затем было установлено ограничение для приема - 15 лет. Витебское художественное училище стало воплощением идеи молодой советской власти о том, что "искусство принадлежит народу". При устроении школы Шагал руководствовался прежде всего просветительскими задачами, в связи с чем возможность преподавать представлялась мастерам различных направлений искусства - от традиционно-реалистического до радикально-новаторских. Сам Марк Шагал статье "О Витебском Народном художественном училище" писал: "Мечты о том, чтобы дети городской бедноты, где-то по домам любовно пачкавшие бумагу, приобщались к искусству, — воплощается… Мы можем себе позволить роскошь "играть с огнем", и в наших стенах представлены и функционируют мастерские всех направлений от левого до "правых" включительно".

В апреле 1919 года Шагал сменил Добужинского на посту руководителя училища, его заместителем стала Вера Ермолаева. Художественная политика учебного заведения характеризовалась "многовекторностью" - в стенах училища были объединены мастерские реалистического, импрессионистского, экспрессионистского, кубистического и многих других направлений.

Осенью 1919 года по приглашению Эль Лисицкого в Витебск приехал К.С. Малевич. В училище вокруг него быстро образовался круг последователей, с готовностью перенимавших новое изобретенное им искусство - супрематизм. За короткое время в мастерскую Малевича перешло большинство учеников, а преподаватели Коган, Ермолаева и Лисицкий также проявили себя как сторонники художественной системы супрематизма. К началу 1920 года в ВНХУ вокруг Малевича сложилось объединение-партия УНОВИС (Утвердители нового искусства) , вплоть до лета 1922 года доминировавшее в училище. В июне 1920 года Марк Шагал покинул Витебск, а ректором училища стала В. Ермолаева. Фактическое преобладание сторонников Малевича в ВНХУ привело к тому, что оно превратилось в школу левого искусства. Единственной мастерской, не придерживающейся принципов супрематизма, оставалась "академическая мастерская" Ю. Пэна, работавшего в реалистичной манере.

Малевич разработал собственную систему обучения, направленную на глубокое изучение профессионального мастерства и всестороннюю подготовку художников-авангардистов. Жизнь училища была подчинена идее разработки "нового искусства" супрематизма. Педагогическая система Малевича основывалась на представлении о поэтапном развитии искусства от кубизма к супрематизму. Обучение начиналось с сезаннизма как начальной стадии беспредметного искусства, затем студенты учились работать в манерах кубизма и кубофутуризма, постепенно продвигаясь к освоению супрематической беспредметности. При этом старшие члены УНОВИСа одновременно были в положении учеников и преподавателей, наряду со студентами постигая принципы "нового искусства". В 1921 году в ответ на недовольства противников супрематизма в училище была открыта мастерская Р.Р. Фалька , обладавшая более традиционной художественной направленностью.

В 1922 году, благодаря стараниям Малевича, училище получило статус института, а также новое название: "Художественно-практический институт". В мае того же года в ВНХУ-ВХПИ состоялся первый и единственный выпуск студентов. Дипломы об окончании получили 11 человек, в их числе - ставшие впоследствии яркими авангардистами и супрематистами Нина Коган, Николай Суетин , Лазарь Хидекель , Илья Чашник , Лев Юдин . Еще 17 студентов были переведены в высшие художественные учебные заведения Москвы и Петрограда. В Петроград уехал и сам Малевич, возглавив Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) . За ним последовала и художница Вера Ермолаева, передав пост ректора витебского института И.Т. Гаврису. К сентябрю 1922 года в педагогическом коллективе ВХПИ осталось 5 преподавателей.

Власти Витебской губернии были критично настроены к "чересчур прогрессивному" институту, постоянно насылая на него различные ревизии. Их результатом стало понижение статуса института и его преобразование в художественный техникум, ректором которого был назначен скульптор-реалист М.А. Керзин. Преподавательский состав был полностью заменен, а сам техникум покинул стены особняка на Бухаринской улице.

За короткий период своего существования Витебскому художественному училищу удалось оставить след в истории искусства. Благодаря ВНХУ, с 1919-го по 1922 год Витебск из провинциального города превратился в центр мирового авангарда, там учились, преподавали и вели активную выставочную деятельность многие видные художники своего времени. В 1920 году в здании училища был открыт Витебский музей современного искусства, коллекция которого была действительно уникальна. Во многом благодаря деятельности ВНХУ можно говорить о "феномене Витебска" и создании Витебской художественной школы.