ТРАВИН ГЛЕБ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Ранние годы

Глеб Леонтьевич родился 28 апреля 1902 г. в Касьево в семье лесника. В 1913 г. родители Т. увезли семью на постоянное жительство в Псков.

С детских лет увлекался изучением фауны. Организовал кружок охотников – следопытов.

Когда Т. был 21 гол, в Псков с визитом прибыл велосипедист из Голландии. Он на велосипеде объехал всю Европу. Идея голландца воодушевила Т. на более грандиозное мероприятие, подготовка которого заняла почти пять лет.

Велосипедист

Готовясь к реализации своего плана, Т. много тренировался. Он исколесил большую часть псковских земель. Параллельно осваивал такие дисциплины, как география, геодезия, зоология, ботаника, фотографирование. В армии изучал слесарное дело. Демобилизовавшись, Т. отбыл на Камчатку. Здесь он тренировался на велосипеде «Лейтнер».

10 октября 1928 г. Т. начал реализацию своего плана. На пароходе он добрался до Владивостока, после чего на велосипеде проехал земли Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Закавказья, Украины, Центральной и Северо-Западной России. В общей сложности его путь составил более 17 тыс. км. Интересно, что следуя вдоль Северного Ледовитого океана по маршруту от Кольского пол-ва до мыса Дежнева, Т. использовал как велосипед, так охотничьи лыжи и собачью упряжку. Добрался до Мурманска, Архангельска, о-вов Вайгач и Диксон, зашел в селения Хатанга, Русское Устье, Уэлен. После долгого перехода Т. возвратился на Камчатку.

Всю дорогу Т. пользовался регистратором, который ныне хранит в своих фондах Псковский государственный музей-заповедник. Согласно регистратору Т. проходил участки своего путешествия не только по суше, но и по воде: от Петропавловска-Камчатского до Владивостока, от Красноводска до Баку, от Ростова-на-Дону до Ялты, от о-ва Вайгач до о-ва Диксон, от залива Лаврентия до Усть-Камчатска.

Последующие годы жизни

Возвратившись из длительного путешествия, Т. продолжил свое увлечение, однако уже в роли тренера велосипедистов, мотоциклистов и автомобилистов. В годы войны трудился преподавателем военного дела в Камчатском морском рыбном техникуме. В 1962 г. последовало его возвращение в Псков. Умер Т. 19 октября 1979 г. в Пскове.

Личная жизнь

Супруга – Вера Шантина. У пары родились три дочери и два сына.

Память

Велопробег Т. был отмечен установкой ему памятника на мысе Дежнева. Его имя носили клубы путешественников в Лозовой, во Львове, в Петропавловске-Камчатском, Гере и Берлине.