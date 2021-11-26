СПИЦЫН Александр Андреевич

Археолог.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1882). С 1892 сотрудник Археологической комиссии . С 1909 вел первый курс археологии в ПУ, преподавал в Петербургском археологическом институте (с 1914). Сотрудник ГАИМК (с 1919). Принимал активное участие в краеведческом движении. Член-корр. АН СССР (1927).

Проводил раскопки в Волго-Вятском крае, в Нижнем Поволжье, на Дону, в Поднепровье, на Северо-Западе России. Считал, что на первоначальном этапе становления археологии в России необходимо накопление материалы, поэтому основное внимание уделял систематизации собранных данных. Одним из первых в российской археологии начал применять картографический метод.

Сочинения:

Древности бассейна рек Оки и Камы. СПб., 1901;

Медный век в Верхнем Поволжье. СПб., 1903;

Древности Иваново-Вознесенской губернии. Иваново-Вознесенск, 1924;

Мои научные работы. Seminarium Kondakovianum, т. II, Prague, 1928;

Избранные труды по истории Вятки. Киров, 2011.