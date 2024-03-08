СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ

Скворцóв-Степáнов (наст. фамилия Скворцов) , Иван Иванович (24.02[08.03].1870, дер. Мальцево-Бродово, Московская губ. — 08.10.1928, Сочи) — советский государственный и политический деятель, историк, экономист.

Родился в семье фабричного служащего. В 1890 окончил Московский учительский институт. Преподавал в Москве. Первоначально сочувствовал народникам. В 1895 сослан в Тулу за революционную деятельность, где вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Переводчик «Капитала» К. Маркса . Автор работ по экономике и атеизму, член редколлегий большевистских изданий. Член масонской ложи Великий Восток народов России. В 1906 — делегат IV РСДРП. Неоднократно арестовывался и был в ссылках.

В 1917 — член Московского комитета РСДРП(б), редактор «Известий» Московского совета, член редколлегии газеты «Социал-демократ», член Московского военно-революционного комитета , депутат Московской городской думы. С 26 октября [8 ноября] 1917 по 20 января [2 февраля] 1918 — нарком финансов. В 1918–1919 — член редколлегии издательства «Коммунист». Выступал против заключения Брестского мира 1918 . С 1919 — в Центросоюзе и Госиздате. В 1920 — член Польского революционного комитета . В 1921–1923 — член Центральной ревизионной комиссии РКП(б). С 1925 — ответственный редактор газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», член ЦК ВКП(б). С 1926 — директор Института Ленина при ЦК ВКП(б). С 1926 — ответственный редактор газеты «Ленинградская правда». Член Президиума Коммунистической академии , член Главной редакции Большой советской энциклопедии. Скончался от брюшного тифа, прах замурован в Кремлевской стене.

Соч .: Избранные произведения. Т. 1–2. М.–Л., 1930–1931; Избранные атеистические произведения. М., 1959; Избранное. М., 1970.

Лит. : Шаров В. В. Иван Иванович Скворцов-Степанов: российский революционер-марксист. М., 1972; Викторов В., Куманев В. Скворцов-Степанов. М., 1986. А. И. Свиридонова.