РЯЗАНОВ, ДАВИД БОРИСОВИЧ

Рязáнов, Давид Борисович (наст. имя Гольдендах Давид-Симха Зельман-Берович) (26.02[10.03].1870, Одесса — 21.01.1938, Саратов) — российский революционер и советский политический деятель, историк. Из семьи торговца. В 1887 примкнул к народничеству , вскоре перешел к марксизму . Неоднократно арестовывался, в 1891–1896 — в заключении. В 1900–1905 и 1907–1917 — в эмиграции. Один из организаторов Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), участник ее II съезда. С 1905 — активный участник профсоюзного движения. Исследователь истории рабочего и социал-демократического движения, жизни и творчества К. Маркса и Ф. Энгельса , переводчик их работ на русский язык. Участник Циммервальдской конференции 1915 . В апреле 1917 вернулся в Россию. Межрайонец . С августа 1917 — большевик. Выступал за однородное социалистическое правительство. Депутат Учредительного собрания 1918 . Был противником репрессий против социалистов. Член Всероссийского центрального совета профсоюзов . В знак протеста против Брестского мира 1918 вышел из партии, но вскоре вернулся. В 1918–1920 возглавлял Главное управление архивным делом, Главное управление по делам науки. Член коллегии Наркомпроса. Один из создателей и член президиума Социалистической академии. Участник дискуссии о профсоюзах , оппонируя В. И. Ленину и Рабочей оппозиции . Создатель и руководитель в 1921–1931 Института К. Маркса и Ф. Энгельса , добился покупки за рубежом библиотечных и документальных коллекций по истории социализма и творчеству К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1929–1931 — академик АН СССР. 16 февраля 1931 арестован в связи с Союзного бюро меньшевиков делом , исключен из ВКП(б) и выслан в Саратов. Работал на историческом факультете Саратовского государственного университета. 23 июля 1937 арестован. Расстрелян.

Соч. : Две правды. Народничество и марксизм: очерк из истории русской интеллигенции. Петроград, 1918; Карл Маркс и русские люди сороковых годов. М., 1919; Очерки по истории марксизма. В 2 т. М.–Л., 1928; Маркс и Энгельс. М.–Л., 1931.

Лит .: Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. М., 1989; Библиографический указатель работ Д. Б. Рязанова и литературы о нем. М., 1995; Рокитянский Я. Г. Гуманист октябрьской эпохи: академик Рязанов Д. Б. — социал-демократ, правозащитник, ученый. М., 2009; Известный и неизвестный Давид Борисович Рязанов (1870—1938): к 140-летию со дня рождения: материалы научной конференции. М., 2011. А. В. Шубин.