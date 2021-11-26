РОЖКОВ Николай Александрович

Историк, политический и общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1890). Магистерская диссертация: «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке» (1899). В ней ученый показал процесс нарастания аграрного кризиса в Московском царстве в конце XVI в. Преподавал в МУ, на Высших женских курсах. Председатель исторического отделения Педагогического общества при МУ (1904-905). В 1905 вступил в РСДРП (б), с 1907 член бюро ЦК РСДРП. Подвергался арестам. В 1917 примкнул к меньшевикам, товарищ министра печати и телеграфа. Часто занимал позицию внефракционного демократа.

Октябрьскую революцию оценил как антидемократический переворот. С 1921 по 1924 в ссылке в Пскове. После возвращения преподавал в ИКП и МГУ. Директор Исторического музея (1926).

Марксизм и позитивизм органично переплетались в научном мировоззрении ученого. Н.А. Рожков разработал оригинальную теорию всемирной истории, составляющими которой были: экономический монизм, социальная динамика и статика (изучение общества в развитии (динамика) и анализ уже устоявшихся элементов (статика)), сравнительно-исторический метод, теорию общественных типов, теорию торгового капитализма.

Наиболее подробно историк изложил свои взгляды в 12-ти томной «Русской истории в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики)», вышедшей уже в советское время (1918-1926).

Мировую историю историк делил на органические и критические, революционные периоды. Он выделял 9 периодов: первобытное общество, общество дикарей, общество варваров, феодальная революция, феодализм, дворянская революция, господство дворянства, буржуазная революция, капитализм. Российская история является часть мирового исторического процесса. По его мнению, наша страна развивалась «крупными скачками, целью которых являлось преодоление отсталости России от передовых стран Запада».

Сочинения:

Город и деревня в русской истории. СПб, 1902;

Обзор русской истории с социологической точки зрения. М., 1903-1905. Ч. 1-2;

Исторические и социологические очерки. М., 1906. Ч. 1-2;

Происхождение самодержавия в России. М., 1906;

Избранные труды. М., 2010.