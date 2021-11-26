РОЯК (РАЯК) ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ

Живописец, график, архитектор, дизайнер. В ранние годы фамилия имела транскрипцию "Раяк".

Родился 12(25) декабря 1906 года в Витебске в семье еврейского портного Моисея Рояка. В 1919 году в Витебске произошло судьбоносное случайное знакомство будущего художника с Марком Шагалом (Шагал пришел в дом отца - портного, чтобы перешить старый пиджак, увидел рисунки тринадцатилетнего Ефима и порекомендовал ему учиться живописи). В том же году юный Рояк поступил в Витебское народное художественное училище (ВНХУ) , где в то время преподавал Шагал. Вскоре ситуация в училище поменялась: лидерство в учебном заведении перешло к новому преподавателю - Казимиру Малевичу. В 1920 году вокруг него образовалась группа молодых художников и студентов ВНХУ - "Утвердители нового искусства" ("УНОВИС") , в которую в числе прочих вошел и Е.М. Рояк, став в свои 14 лет самым молодым ее членом. Это во многом предопределило ход его дальнейшей творческой жизни: идеи Малевича, пропагандируемого им "нового искусства" - супрематизма и беспредметного художественного творчества сильно повлияли на взгляды Рояка.

Несмотря на юный возраст, Рояк принимал активное участие во всех акциях и событиях культурной жизни Витебска тех лет: в праздничном авангардном оформлении города к годовщинам Октябрьской революции , а также в многочисленных выставках. В частности, работы Рояка экспонировались на витебской выставке УНОВИСа в 1921 году, на Первой русской художественной выставке в Берлине (1922), выставке петроградских художников всех направлений (1923).

В 1922 году в связи с закрытием Витебского художественно-практического института (бывшего ВНХУ) Малевич с группой своих сторонников, в числе которых был и Ефим Рояк, покинул Витебск и переехал в Петроград. С 1924-го по 1926 год Рояк был практикантом, а затем научным сотрудником формально-теоретического отдела ГИНХУКа (Государственный институт художественной культуры) . Большое значение для становления Рояка как архитектора, дизайнера по стеклу и оформителя сыграли постоянные занятия учеников Малевича архитектурным моделированием, объемно-пространственным конструированием, а также опыты синтеза супрематической концепции с прикладными формами в фарфоре, текстиле и полиграфии. Во многом переняв стилистику и метод своего учителя, упорно внедряя супрематические построения и принципы художественной системы Малевича в свою графику, станковую живопись и коллажные работы разных лет, Рояк, тем не менее, смог сохранить своеобразие интерпретаций беспредметных форм. Супрематические элементы в его творчестве носили более декоративный характер, были частью композиционного построения картины, но не ее фундаментальной основой. Работы Рояка этого периода как правило носят название "Композиция" либо "Супрематическая композиция", "Кубистические этюды". Также известна его "Конструктивистская композиция с красным и синим" (1923).

В 1926 году ГИНХУК был закрыт как самостоятельное исследовательское учреждение, Малевич уехал за границу, а Рояк вынужден был переехать в Москву на лечение. Там он совместно с Эль Лисицким в 1927 году разработал конкурсный проект текстильного комбината; в дальнейшем как архитектор-практик принимал участие в проектировании московской жилой застройки. В 1928 году состоялась его первая персональная выставка в Государственном институте строительства цементных фабрик. В это время Рояк создавал много декоративно-оформительских проектов, исследовал художественные возможности стекла как строительного материала, разрабатывал проекты интерьеров.

В 1934-1941 годах, а затем с 1948-го по 1954 год он работал в архитектурной мастерской братьев А.А. и В.А. Весниных в качестве архитектора-проектировщика. Принимая активное участие во всех работах братьев, он получил возможность изучить конструктивистские принципы в архитектуре, что в дальнейшем оказало существенное влияние на его композиционные приемы и структурно-пластическое устройство его живописи. В 1930-е он создал цикл реалистичных акварельных московских пейзажей, выбивающихся из его беспредметного творчества. Кроме того, интересен ряд портретов, которые Рояк создавал на протяжении всей своей творческой жизни. Все они запечатлели образы его друзей и коллег в окружении фрагментов их собственного творчества. Это и портрет Малевича с цитатами из кубизма, супрематизма и фигурами крестьянского цикла, и портреты Ольги Розановой и Николая Харжиева. Его портреты 1950-х годов - это сочетание "супрематических лиц" с пересекавшими их, накладывающимися на них крестообразными фигурами, фрагментами пейзажей, деталями интерьеров и натюрмортов ("Город моего детства", 1960).

Параллельно с этими сферами художественного творчества Рояк активно выражал себя и в жанре живописного коллажа, противопоставляя его популярному в 1920-1930-е годы фотоколлажу. Работы такого рода художник создавал на протяжении всего творческого пути, с 1920-х годов и до последних месяцев жизни. С течением времени коллаж занимал все большее место в его творчестве, постепенно вытеснив все остальные сферы художественной деятельности. Однако, эта часть творчества художника всегда оставалась "неофициальной": он никогда не показывал своих работ даже близким друзьям и не отправлял их на выставки. Наиболее яркий образец его раннего коллажного творчества - "Автопортрет" (1925). Совместная работа с Весниными обогатила его коллажи конструктивистским минимализмом и логикой. В работах всех видов станкового творчества Рояка, выполненных в 1930-е годы, преобладает декоративность и броскость цветовых сочетаний. Коллажи 1950-х зачастую выполнены из "вторичного материала" - обрезков журналов, фотографий, иллюстраций. Подобные реплики привносили в работы дополнительные смыслы и придавали им многозначность.

Всю Великую Отечественную войну Ефим Моисеевич Рояк провел на фронте. Пройдя от Москвы до Берлина, он получил десять правительственных наград и принял участие в Параде Победы 1945 года. В 1945-1948 годах Рояк работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте стекла, разрабатывал проекты светильников для станций московского метрополитена. В 1954-1974 годах он занимал должность главного художника Киевского района Москвы.

Умер Ефим Моисеевич Рояк 30 сентября 1987 года в Москве. Уже после смерти художника его работы были показаны в Государственной Третьяковской галерее в рамках программы выставки Малевича. В 1991 году персональные выставки Е.М. Рояка прошли в немецких городах Бохум и Людвигсхафен.