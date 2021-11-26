РЕЙСНЕР ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

Русская писательница и поэтесса, участница революционного движения и дипломат.

Дореволюционные годы

Семья имела немецкие корни. Отец – юрист Михаил Андреевич Рейснер. У Ларисы был младший брат Игорь, впоследствии известный ученый. Когда девочка была маленькой, семья жила в Томске, так как отец работал на юрфаке Томского университета. Затем некоторое время прошло для них в Германии, в 1905 году Рейснеры обосновались в российской столице. Лариса проходила обучение в петербургской гимназии, была золотой медалисткой. В 1912 году стала студенткой Психоневрологического университета. Социал-демократические взгляды, можно сказать, были привиты девочке с детства: ее отец, состоявший в знакомстве с А. Бебелем , К. Либкнехтом и В. Ульяновым-Лениным , всецело разделял их.

К 1913 году относится литературный дебют девушки – в печати вышла ее пьеса «Атлантида». В середине 1910-х годов Лариса вместе с Михаилом Андреевичем занималась изданием сатирически-обличительного журнала под знаковым названием «Рудин». На его страницах Рейснер публиковала стихи и фельетоны о современных нравах в интеллигентской среде. Кроме того, благодаря ей в издании печатались такие поэты, как Осип Мандельштам и Всеволод Рождественский, - коллеги Ларисы по «Кружку поэтов». После «Рудина», в 1916-1917 годах, Рейснер трудилась в издании интернационалистского толка «Летопись» и в социал-демократической газете «Новая жизнь». К этому же времени относится роман девушки с Николаем Гумилевым , в которого та была серьезно влюблена. Однако затем отношения расстроились – все сильнее давала знать о себе большая разница во взглядах. В 1918 же году поэт сочетался браком с Анной Энгельгардт.

Во время и после революции

В 1917 году Лариса Михайловна работала в комиссии по делам искусств ИК Советов рабочих и крестьянских депутатов, после победоносного октября 1917-го трудилась в одной из музейных комиссий Петрограда, также исполняя обязанности секретаря Анатолия Луначарского . В следующем году стала членом РКП(б), активно сражалась на фронте Гражданской войны , в частности, в Чувашии и Татарстане, выполняя функции разведчицы в тылу белых. Затем возглавила разведотряд штаба 5-й армии. В том же году наркомвоенмор Лев Троцкий сделал бравую большевичку комиссаром Морского Генштаба РСФСР. Вскоре Рейснер стала женой флотоводца Ф.Ф. Раскольникова. В 1919-1920 годах она вместе с супругом принимала участие в боях Волжско-Камской флотилии, затем работала в Политуправлении Балтфлота.

В начале 1920-х в Петрограде Лариса Михайловна снова обратилась к литературной деятельности, работала с местным Союзом поэтов. В то же время она подружилась с Александром Блоком . В 1921 году неутомимая Рейснер поехала в Афганистан как член дипмиссии Ф. Раскольникова, призванной заключить мир с этой страной. Переговоры прошли успешно, а персональным результатом для Ларисы стала книга «Афганистан», выпущенная в 1925 году.

К тому времени относится расставание с супругом, после чего Рейснер связывали отношения с К. Радеком . После Афганистана женщина работала в «Известиях» и «Красной звезде». В этом качестве она вместе с Радеком посетила Германию (1923), в частности, Гамбург, где шло коммунистическое восстание. По следам впечатлений она создала такие книги, как «В стране Гинденбурга», «Берлин в 1923 году», «Гамбург на баррикадах».

Оставив возлюбленного, Лариса побывала в Донецкой области, чему посвятила труд 1925 года «Уголь, железо и живые люди». В том же году вышли ее «Портреты декабристов». Женщина работала на износ, подрывая собственное здоровье.

Яркая красавица и мятежная революционерка, не оставлявшая равнодушными своих современников, Лариса Рейснер скончалась в начале 1926 года всего лишь в 30 лет от брюшного тифа, который подхватила, выпив сырое молоко. Столь неожиданная смерть буквально шокировала общество. Ее мать после гибели дочери покончила с собой. Умершая в Кремлевской больнице, Лариса Михайловна была погребена на Ваганьковском кладбище.