ПРОТАЗАНОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский кинорежиссер и актер.

Дореволюционные годы

Происходил из семьи купцов. Отец – Александр Саввич, работал у предпринимателей Шибаевых, был киевским потомственным почетным гражданином. Мать – Елизавета Михайловна Винокурова, окончила московский Елизаветинский институт благородных девиц. Яков был четвертым ребенком в семье, был дружен с дядей Сергеем, театралом и актером. Именно последний повлиял на увлечение мальчика театром и вообще актерством.

Изначально юноша пошел по стопам отца. Так, в 1900 году он стал выпускником коммерческого училища в Москве, после чего был продавцом в фирме «Шрадер и Ко», а затем бухгалтером, переводчиком и т.д. В середине 1900-х годов Яков совершил путешествия в Италию и Францию, где пополнял свое образование. После возвращения поступил в киностудию «Глория», где выполнял обязанности помощника постановщика.

Первым фильмом Протазанова стал «Бахчисарайский фонтан» (1909). Его последующие работы «Песнь о вещем Олеге», «Песнь каторжанина» (обе 1911), «Анфиса» (1912) были очень популярными среди публики. Критики отмечали присущий режиссеру стиль, его съемочные приемы. В 1911 году Яков Александрович вступил в брак с Фридой Кеннике, у пары был сын Георгий.

В 1912 году режиссером был поставлен знаменитый фильм о Льве Толстом «Уход великого старца», который в итоге был запрещен к показу. На следующий год вышла еще одна известная его картина о жизни Ивана Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…». Всего в 1913 году Протазанов выпустил пятнадцать киноработ, среди которых «О чем рыдала скрипка», «Любовь японки», действие которой происходит во время русско-японской войны , драма с убийством «Рукою матери», балетная зарисовка «Ноктюрны Шопена » и др. В 1914 году он поднял актуальную военную тему в фильме «Лицо войны», снял картину «Дьявол» по произведению Л. Толстого, драму «Мимо жизни», приключенческий фильм «Арена мести», несколько фильмов-фарсов («Блюститель нравственности», «Живой манекен», «Обезьяна выручила» и др.). Тогда же Яков Александрович создал несколько киноскетчей для гастролей актеров Владимира Максимова и Веры Каралли. В «Драме у телефона» Протазанов впервые в кино использовал одновременный показ в кадре нескольких разных сцен. Плодотворно работал постановщик и в 1915 году. Тогда он снял один из лучших русских фильмов тех лет «Николай Ставрогин» по «Бесам» Ф. Достоевского (его он поставил уже в киностудии Ермольева, куда перешел после киноработы «Война и мир»). Также вышла авантюрная картина из четырех серий «Петербургские трущобы» по Крестовскому; уголовные драмы «На окраинах Москвы» и «Тайна Нижегородской ярмарки» и мн. др. Среди фильмов 1916 года популярные «Суд Божий», «Семейное счастье», «Тася», «Женщина с кинжалом», а также выдающая картина режиссера «Пиковая дама» с Иваном Мозжухиным в главной роли.

После революции

В 1917 году Протазанов отлично показал свой режиссерский талант в революционных лентах «Андрей Кожухов», «Не надо крови», «Прокурор». Признанным шедевром мастера стал фильм 1918 года «Отец Сергий» по повести Льва Толстого с Иваном Мозжухиным в главной роли. Продолжал снимать Протазанов и в 1919 году. Нужно отметить, что постановщик, несмотря на требования киностудий снимать как можно больше фильмов и вызванный этим цейтнот, первым из своих коллег стал больше времени уделять актерским репетициям перед съемками. Он помогал артистам понять своих персонажей и вжиться в роль, тем самым улучшая качество своих картин.

В 1920 году оставил Россию и начал вместе с актером Иваном Мозжухиным работать на французских киностудиях «Пате», «Гомон», «Альбатрос», немецкой УФА. Фильмы тех лет: «Тень греха», «Паломничество любви», «Страшное приключение» и др.

Мастер возвратился на родину в 1923 году, после чего был постановщиком в кинофирме «Межрабпом-Русь», переименованной в 1928 году в «Межрабпомфильм», в 1936-м – в «Союздетфильм», а в 1948-м ставшей киностудией им. М. Горького. Здесь в 1924 году была снята знаменитая протазановская картина по фантастическому роману Алексея Толстого «Аэлита», ставшая первой русской работой в таком жанре. На той же студии были созданы его комедии «Закройщик из Торжка» (1926), «Процесс о трех миллионах» (1926) по «Трем ворам» Умберто Нотари, «Дон Диего и Пелагея» (1927), единственный фильм, где можно увидеть мужа Лили Брик Осипа Брика, «Праздник святого Иоргена» (1930) с Игорем Ильинским в главной роли, «Насреддин в Бухаре» (1943), ставший последней работой постановщика. В 1931 году Яков Александрович снял свой первый звуковой фильм «Томми» по пьесе Вс. Иванова «Бронпоезд 14-69». Известными фильмами 1930-х стали его «Бесприданница», за которую постановщик получил Золотую медаль парижской международной выставки декоративных искусств 1937 года, «О странностях любви».

В 1935 году Протазанов удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Во время Великой Отечественной войны Яков Александрович был эвакуирован в Ташкент, уже там он снимал «Насреддина в Бухаре». За него он в 1945 году получил звание заслуженного деятеля искусства Узбекской ССР.

Выдающийся режиссер работал до последних дней жизни (так, он готовился к съемкам фильма «Волки и овцы» по Островскому ). Он скончался в августе 1945 года в Москве. Погребен на Новодевичьем кладбище.

Яков Протазанов был успешным режиссером как дореволюционного, так и советского кинематографа. Его жанровая многоплановость поражает, в копилке мастера как приключенческие и детективные фильмы, сатирические и комедийные ленты, так и психологические драмы, не говоря уже о многочисленных экранизациях классических произведений русской литературы. Кроме того, именно он снял первый фантастический фильм в нашей стране. О его роли в кино всегда много спорили, зачастую обвиняя в конъюнктурности, однако режиссера можно назвать новатором в области технических средств и приемов съемки, а многие его киноработы по праву считаются шедеврами.