ПРОЛЕТКУЛЬТ

ПРОЛЕТКУЛЬТ - культурно-просветительные и литературно-художественные организации пролетариата, появившиеся после Февральской революции 1917 года.

Ох­ва­тыва­ли про­ле­тар­скую са­мо­дея­тель­ность в раз­ных об­лас­тях искусства, в осо­бен­но­сти в литературе и те­ат­ре. На пер­вом съез­де [16 (29) – 19 октября (1 ноября) 1917 года] бы­ли объ­е­ди­не­ны во Все­рос­сий­ский пролеткульт.

По мыс­ли веду­ще­го тео­ре­ти­ка пролеткульта - А.А. Бо­гда­но­ва, опи­рав­ше­го­ся на оп­ре­де­ле­ние «клас­со­вой куль­ту­ры», сфор­му­ли­ро­ван­ное Г.В. Пле­ха­но­вым , про­ле­тар­ская куль­ту­ра, соз­дан­ная ис­клю­чи­тель­но си­ла­ми ра­бо­че­го клас­са без уча­стия кре­сть­ян­ст­ва и ин­тел­ли­ген­ции, долж­на бы­ла прий­ти на сме­ну ста­рой «бур­жу­аз­ной куль­ту­ре».

Наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись по­эты А.К. Гас­тев , В.В. Ка­зин, В.Т. Ки­рил­лов, М.П. Ге­ра­си­мов, В.Д. Алек­сан­д­ров­ский, Н.Г. По­ле­та­ев, основными те­ма­ми по­эзии ко­то­рых ста­ли про­слав­ле­ние про­ле­та­рия-твор­ца, кол­лек­тив­но­го тру­да, ми­ро­вой ре­во­лю­ции.

Те­ат­ры пролеткульта ста­ви­ли пе­ред со­бой, как пра­ви­ло, аги­тационные за­да­чи, ис­поль­зуя в по­ста­нов­ках приё­мы сим­волиз­ма, фу­ту­риз­ма, цир­ко­вой экс­цен­триа­ды и другие. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных кол­лек­ти­вов - воз­ник­шие в 1918 году «Аре­на Про­ле­ткуль­та» в Пет­ро­гра­де и Центральная те­ат­раль­ная сту­дия пролеткульта в Мо­ск­ве (в 1920 году пре­об­ра­зо­ва­на в 1-й Ра­бо­чий те­атр пролеткульт, где ра­бо­та­ли С.М. Эй­зен­штейн, И.А.Пырь­ев, Э.пролеткульт Га­рин, М.М. Штра­ух и другие).

Фор­маль­но про­су­ще­ст­во­вав до 1932 года, пролеткульт ут­ра­тил свою са­мо­стоя­тель­ность в 1920 году, ко­гда по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК РКП от 10 но­ября и ре­зо­лю­ци­ей «О про­лет­куль­тах» от 1 декабря был под­чи­нён Народному ко­мис­са­риа­ту про­све­ще­ния .

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