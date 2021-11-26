ПОПОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

ПОПОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА - российский живописец, график, дизайнер, сценограф.

Ро­ди­лась в се­мье московских су­кон­ных фаб­ри­кан­тов. За­ни­ма­лась в сту­дии С.Ю. Жу­ков­ско­го (1907), в Шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си К.Ф. Юо­на и И.О. Ду­ди­на (1908-1909). В 1909 году по­се­ти­ла Ки­ев, где изу­ча­ла древнерусскую жи­во­пись и ра­бо­ты М.А. Вру­бе­ля; в 1910 и 1914 годы (вме­сте со скульп­то­ра­ми В.И. Му­хи­ной и И. Бур­мей­стер) - Ита­лию; в 1910-1911 - Псков, Нов­го­род, Рос­тов, Суз­даль, Яро­славль и другие ста­рин­ные го­ро­да Рос­сии; в 1916-1917 годы со­вер­ши­ла по­езд­ки во Вла­ди­мир, Во­ло­гду, в Тур­ке­стан, по Ка­ме и Вол­ге; в 1923 году - на Кав­каз. Ран­нее твор­че­ст­во Поповой (пей­за­жи, жан­ро­вые кар­ти­ны) близ­ко твор­че­ст­ву её учи­те­лей («Пей­заж с крас­ным до­мом и прач­кой», 1908 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва). Сре­ди гра­фических ра­бот 1910-х годов - пей­за­жи, порт­ре­ты (А.А. Вес­ни­на, В.Е. Тат­ли­на, оба - ка­ран­даш, 1911-1912, ГТГ). В 1912 году ра­бо­та­ла в сту­дии «Баш­ня» в Мо­ск­ве (вме­сте с В.Е. Тат­ли­ным, К.М. Зда­не­ви­чем и другими). В 1912-1913 годы за­ни­ма­лась в ака­де­мии «La Palette» в Па­ри­же у А. Ле Фо­ко­нье, А. Дю­ну­айе де Се­гон­за­ка, Ж. Мет­сен­же, при­об­ща­ясь к на­прав­ле­ни­ям современного западного искусства. В 1913 году по­се­ща­ла сту­дию Тат­ли­на на улице Ос­то­жен­ка; под влия­ни­ем его контр­рель­е­фов об­ра­ти­лась к «скульп­то-жи­во­пи­си», став од­ним из главных пред­ста­ви­те­лей русского аван­гар­диз­ма. Экс­по­нент вы­ста­вок общества «Буб­но­вый ва­лет» (1914, 1916), фу­ту­ри­стических вы­ста­вок «Трам­вай В» (1915) и «0,10» (1915-1916) и других.

Ра­бо­ты Попова 1913-1916 годов близ­ки на­прав­ле­нию русскому ку­бо­фу­ту­риз­ма («Че­ло­век+воз­дух+про­стран­ст­во», 1913 год, «Порт­рет фи­ло­со­фа», 1915 год, оба - ГРМ). Под влия­ни­ем К.С. Ма­ле­ви­ча об­ра­ти­лась к су­пре­ма­тиз­му, уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии ху­дожественного общества «Су­пре­мус» (1916-1917), раз­ра­ба­ты­ва­ла про­ек­ты зна­ка и мар­ки это­го общества, так­же аван­гар­ди­ст­ские эс­ки­зы вы­ши­вок и ап­пли­ка­ций для московского ху­до­же­ст­вен­но-тор­го­во­го пред­при­ятия «Вéрбовка». В 1915-1918 годы соз­да­ла се­рию «жи­во­пис­ных ар­хи­тек­то­ник» (все­го около 30 ра­бот, в том числе «Кув­шин на сто­ле. Пла­сти­че­ская жи­вопись», 1915 год, «Жи­во­пис­ная ар­хи­тек­то­ни­ка. Крас­ное с си­ним», 1918 год, обе - ГТГ). В 1920-х годах об­ра­ти­лась к кон­струк­ти­виз­му (се­рия «Про­стран­ст­вен­но-си­ло­вые по­строе­ния», 1921 год, ГТГ и другие со­б­ра­ния; ли­но­гра­вю­ры из цик­ла «Го­род», 1921 год). В 1920-1924 годы ра­бо­та­ла в сек­ции мо­ну­мен­таль­но­го искусства Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры, уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции Жи­во­пис­ной куль­ту­ры му­зея в Мо­ск­ве, в ра­бо­те груп­пы «Ле­во­го фрон­та ис­кусств» (ЛЕФ, 1922-1924).

Уже пер­вая ра­бо­та Попова для те­ат­ра - эс­ки­зы де­ко­ра­ций и кос­тю­мов (1920) для спек­так­ля «Ро­мео и Джуль­ет­та» У. Шек­спи­ра в московском Ка­мер­ном те­ат­ре (по­ста­нов­ка осу­ще­ст­в­ле­на в 1921 году в оформ­ле­нии А.А. Экс­тер) - от­кры­ла воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния прин­ци­пов кон­ст­рук­ти­виз­ма в ор­га­ни­за­ции сце­нического про­стран­ст­ва. Офор­ми­ла спек­так­ли «Канц­лер и сле­сарь» А.В. Лу­на­чар­ско­го (1920-1921 годы, Те­атр Ко­ме­дии), «Ве­ли­ко­душ­ный ро­го­но­сец» Ф. Кром­ме­лин­ка (1922 год, Те­атр ак­тё­ра и Воль­ная мас­тер­ская Вс. Мей­ер­холь­да при Государственных выс­ших те­ат­раль­ных мас­тер­ских) и «Зе­м­ля ды­бом» (ком­по­зи­ция С.М. Треть­я­ко­ва по пье­се «Ночь» М. Мар­ти­не, 1923 год, Те­атр Вс. Мей­ер­холь­да; оба - реж. В.Э. Мей­ер­хольд; все - в Мо­ск­ве). С 1920 года ис­пол­ня­ла об­лож­ки для книг, эс­ки­зы ри­сун­ков тек­сти­ля и мо­де­ли жен­ско­го пла­тья для 1-й сит­це­на­бив­ной фаб­ри­ки, для оформ­ле­ния вит­рин и другого. Пре­по­да­ва­ла во Вху­те­ма­се (1920-1923, профессор), в Ин­ху­ке (1920-1924); ве­ла раз­ра­бо­тан­ный ею курс «ве­ще­ст­вен­но­го оформ­ле­ния спек­так­ля» в Государственных выс­ших ре­жис­сёр­ских мас­тер­ских (с 1922 года ГИТИС; 1921-1924 годы) и на кур­сах Про­лет­куль­та (1924).