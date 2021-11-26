ПОЛИТИЗДАТ

ПОЛИТИЗДАТ - В РСФСР и СССР цент­раль­ное пар­тий­но-государственное из­да­тель­ст­во.

На­хо­ди­лось в Мо­ск­ве . Об­ра­зо­ва­но в 1918 году как издательство «Ком­му­нист» при ЦК РКП(б) при слия­нии из­да­тельств «При­бой», «Вол­на», «Жизнь и зна­ние». В 1919 году во­шло в со­став Гос­из­да­та в ка­че­ст­ве от­де­ла партийной литературы. В 1930 году от­дел ре­ор­га­ни­зо­ван в издательство Мас­спарт­гиз в со­ста­ве ОГИЗа. В 1931 году Мас­спарт­гиз пре­об­ра­зо­ван в издательство Парт­из­дат при ЦК ВКП(б). В 1940 году оно объ­е­ди­не­но с издательством Соц­эк­гиз в Гос­по­лит­из­дат (в 1940-1949 годы вхо­дил в со­став ОГИЗа), ко­то­рый в 1963 году пе­реиме­но­ван в По­лит­из­дат ЦК КПСС. Имел от­де­ле­ние в Ле­нин­гра­де. Те­ма­тические пла­ны из­да­тель­ст­ва ут­вер­жда­лись ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. Оно вы­пус­ка­ло со­б­ра­ния со­чи­не­ний ос­но­во­по­лож­ни­ков и тео­ре­ти­ков мар­ксиз­ма, В.И. Ле­ни­на, И.В. Ста­ли­на , дея­те­лей КПСС и ме­ж­ду­народного ком­му­ни­стического и ра­бо­че­го дви­же­ния. Из­да­ва­ло до­ку­мен­ты, ма­те­риа­лы, ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии КПСС и СССР, бюл­ле­те­ни сес­сий ВС СССР, кни­ги и бро­шю­ры по фи­ло­со­фии, эко­но­ми­ке, учеб­ни­ки и на­гляд­ные по­со­бия для партийной учё­бы и прочее. В 1991 году пре­об­ра­зо­ва­но в издательство «Рес­пуб­ли­ка».

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