ПЛУЖНИК ЕВГЕН

ПЛУЖНИК ЕВГЕН - (Псевдоним Кан­те­ми­ря­нин). Украинский пи­са­тель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Ра­бо­тал сель­ским учи­те­лем на Пол­тав­щи­не. Учил­ся в Ки­ев­ском зоо­тех­ническом институте (1920-1921); слу­ша­тель Ки­ев­ско­го музыкально-дра­ма­тического института имени Н.В. Лы­сен­ко (1921). Уча­ст­ник литературных объ­е­ди­не­ний «Ас­пис» (1923-1924), «Лан­ка» («Зве­но», 1924 год), «Марс» (1926-1928).

Пе­ча­тал­ся с 1923 года. В твор­че­ст­ве Плужника, про­ни­зан­ном тра­гическим ми­ро­вос­прия­ти­ем че­ло­ве­ка, пы­таю­ще­го­ся пре­одо­леть свою не­со­вмес­ти­мость с по­стре­во­люционной дей­ст­ви­тель­но­стью, за­мет­но влия­ние экс­прес­сио­низ­ма : по­этические сборники «Дни» («Дні», 1926 год), «Ран­няя осень» («Ран­ня осінь», 1927 год), «Рав­но­ве­сие» («Рівновага», создан в 1933 году, опубликован в Аугс­бур­ге в 1948 году, на Ук­раи­не - в 1966 году); ро­ман «Хворь» («Не­ду­га», 1928 год). Основные те­мы дра­ма­тур­гии Плужника - кон­фликт от­цов и де­тей, про­ти­во­стоя­ние обы­ва­те­ля и ин­тел­ли­ген­та, ат­мо­сфе­ра все­об­щей по­доз­ри­тель­но­сти в об­ще­ст­ве: дра­ма «Про­фес­сор Су­хо­раб», ко­ме­дия «Во дво­ре пред­ме­стья» («У дво­рі на пе­редмісті», обе 1929 год), тра­ги­ко­ме­дия «За­го­вор в Кие­ве» («Змо­ва у Києві», пол­но­стью опубликован в 1989 году). Сре­ди других со­чи­не­ний: пе­ре­во­ды русской клас­си­ки (Н.В. Го­голь, Л.Н. Тол­стой, А.П. Че­хов, А.М. Горь­кий, М.А. Шо­ло­хов); ки­но­сце­на­рии (ут­ра­че­ны); сло­варь «Фра­зео­ло­гия де­ло­во­го язы­ка» («Фразеологія ділової мо­ви», 1926-1927 годы, в со­ав­тор­ст­ве с В.П. Пид­мо­гиль­ным).

Ре­прес­си­ро­ван; при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му на 10-лет­нее тю­рем­ное за­клю­че­ние; умер в тю­рем­ной боль­ни­це; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Сочинения:

Вибрані поезії. Київ, 1966;

Три збірки. Мюн­хен, 1979;

Поезії. Київ, 1988;

Змо­ва у Киє­ві. Ро­ман, п’єси. Київ, 1992;

Ро­дю­ча зем­ля. Во­ро­неж, 2002.