ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
ПЛАТОНОВ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ - русский писатель, инженер-изобретатель. Настоящая фамилия - Климентов.
Родился в семье слесаря железнодорожных мастерских; с 14 лет начал работать (помощник машиниста, литейщик и так далее). В 1921 году окончил электротехническое отделение Воронежского железнодорожного политехникума. Работал инженером в области мелиорации и электрификации сельского хозяйства: в 1922-1923 годах - в составе Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом в Воронежской губернии, в 1923-1926 годах в Воронежском губземуправлении. С 1926 года жил в Москве. Обладатель патентов на технические изобретения.
Дебютировал в печати в 1918 году. Раннему Платонову, воодушевлённо воспринявшему революцию, присущ пафос технического преобразования мира и созидания истины, которая мыслилась как претворение духовного в материальное, как «совершенная организация материи по отношению к человеку»: статьи «Преображение», «Ремонт земли» (обе 1920 года) и другие; научно-фантастические рассказы «Маркун» (1921 год), «Потомки Солнца» (1922 год) и повесть «Эфирный тракт» (1926-1927 годы, опубликована в 1968 году), отразившие знакомство с идеями Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского. Первая книга - брошюра «Электрификация» (1921 год). В 1922 году вышел поэтический сборник «Голубая глубина» (Краснодар). Литературную известность принёс сборник прозы «Епифанские шлюзы» (1927 год), включивший одноимённую историческую повесть о реформаторской деятельности Петра I; сатирическая повесть «Город Градов», исследовавшую феномен бюрократии, и другие. В прозе конца 1920-х годов начинают преобладать темы горя и нищеты, сиротства и одиночества, тоски и смерти; её герой - сомневающийся и сосредоточенный в поисках смысла всеобщего существования скиталец, чаще всего - живущий незаметной жизнью мастеровой человек: повести «Ямская слобода» (1927 год), «Сокровенный человек» (1928 год), а также «Происхождение мастера» (1929 год) - первая часть романа «Чевенгур» (над которым Платонов работал с 1927 года), где показана несостоятельность утопических представлений о строительстве социализма - наивной надежды на то, что он сам «где-нибудь нечаянно получится». «Чевенгур» впервые был опубликован в 1972 году во Франции, в России - в 1988 году.
В 1929 году обвинения в непонимании «сути советского государства» вызвал рассказ Платонова «Усомнившийся Макар». В трагическом ключе осмыслена идея строительства «общепролетарского дома» в повести «Котлован» (создана в 1930 году; впервые опубликована с большой редакторской правкой за рубежом в 1969 году; в СССР - в 1987 году); неприятием форм переустройства жизни отмечена повесть «Ювенильное море» (создана в 1931 году; опубликована в 1986 году); разочарованием в мечтах о всеобщем счастье и безысходностью проникнут роман «Счастливая Москва», над которым Платонов работал в 1933-1936 годах (не окончен, опубликован в 1991 году).
Произведения Платонова тяготеют к притче; их яркая художественная особенность - своеобразное косноязычие - гротескный и «юродивый» язык, построенный на грамматических сдвигах и нарушениях лексической сочетаемости слов («негромкая рука», «трудное лицо», «тоскливая глина»), избыточных уточнениях, приёме реализации метафоры (рабочие в «Котловане» буквально хотят докопаться до истины) и так далее. Это - застигнутый в самый момент порождения мысли язык тех, «кто учился думать при революции», изображение сознания «безмолвного большинства человечества».
В 1931 году признана «контрреволюционной» повесть «Впрок. Бедняцкая хроника», а сам Платонов назван «кулацким агентом». В 1931-1935 годах совмещал литературную деятельность с инженерской службой; в 1934 году в составе группы советских писателей Платонов посетил Туркмению (рассказ «Такыр», 1934 год; повесть «Джан», опубликована в 1964 году). В 1937 году вышел сборник рассказов «Река Потудань» (в том числе «Фро», «Третий сын», «Семён»), обращённый к этической проблематике и вызвавший обвинения в «религиозном душеустройстве». Во второй половине 1930-х годов Платонов активно публиковался (под псевдонимами Ф. Человеков и А. Фирсов) как литературный критик, однако подготовленный им в 1938 году к печати сборник статей «Размышления читателя» не увидел свет (сигнальный экземпляр вышел в 1939 году; опубликован в 1970 году). В 1938 году был репрессирован сын Платонова (освобождён в 1940 году; умер в 1943 году). С октября 1942 года - на фронте; служил фронтовым корреспондентом. Военная проза составила сборники: «Под небесами Родины», «Одухотворённые люди» (оба 1942 году), «Рассказы о Родине», «Броня» (оба 1943 года), «В сторону заката солнца» (1945 год). В 1947 году «клеветническим» был признан рассказ Платонов «Семья Иванова» (другое название «Возвращение»). В последние годы занимался переработкой для детей русских и башкирских народных сказок. Среди других сочинений: пьесы «Дураки на периферии» (1928 год), «Шарманка» (1930 год), «Высокое напряжение» (1931 год), «14 Красных избушек» (1933 год), «Ноев ковчег» (не окончена; опубликована в 1993 году); киносценарии.
Издание произведений Платонова возобновилось в конце 1950-х годов, но некоторые его сочинения впервые были опубликованы в России только в годы перестройки.
Произведения Платонова были неоднократно экранизированы [в том числе фильмы «Одинокий голос человека» (режиссёр А.Н. Сокуров; снят в 1978 году, вышел на экраны в 1987 году), по мотивам повестей «Происхождение мастера», «Река Потудань», «Сокровенный человек»; «Родина электричества» (режиссёр Л.Е. Шепитько; снят в 1967 году, вышел на экраны в 1987 году) по одноименному рассказу], поставлены на сцене [«Рассказ о счастливой Москве», режиссёр М. Карбаускис; «Корова», режиссёр Д.А. Крымов (все 2007 года); «Река Потудань», режиссёр С.В. Женовач (2009 год) и другие].
Сочинения:
Избр. рассказы. М., 1958;
Избр. произведения. М., 1978. Т. 1-2;
Ювенильное море. Повести. Рассказы. Публицистика. Пьеса. Воронеж, 1988;
Записные книжки. 2-е изд. М., 2006;
Архив А.П. Платонова. М., 2009. Кн. 1;
Собр. соч. М., 2009-2011. Т. 1-8;
Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. М., 2011.