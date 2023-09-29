Пионткóвский, Сергей Андреевич

Пионткóвский, Сергей Андреевич (26.09[08.10].1891, Одесса — 08.03.1937, Москва) — советский историк. Родился в семье профессора-юриста. В 1914 окончил историко-филологический факультет Казанского университета и оставлен для приготовления к профессорскому званию по русской истории. С 1910 участвовал в студенческом революционном движении. В сентябре 1918 вступил в РКП(б). С 1921 — профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова и одновременно заместитель редактора журнала «Пролетарская революция». С 1922 — преподаватель, а затем профессор Московского государственного университета, профессор Московского института философии, литературы, истории и Института красной профессуры. В 1934 участвовал в написании учебника по истории СССР. Составитель и автор многих документальных изданий и монографических работ по истории рабочего класса и революционного движения в России, Февральской революции 1917, Октябрьской революции 1917 и Гражданской вой­ны 1917–1922 в России . В 1936 был обвинен в членстве в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации и в 1937 был расстрелян.

Соч. : Краткий очерк истории рабочего движения в России (с 1870 по 1917). Л., 1925; Октябрьская революция в России. Ее предпосылки и ход. Популярно-исторический очерк. М.–Л., 1926; Октябрь 1917 г. М.–Л., 1927; Очерки истории России в XIX–XX вв. Xарьков, 1928; Буржуазная историческая наука в России. М., 1931; Очерки истории СССР XIX–XX вв. М.–Л., 1935; Дневник историка С. А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и авт. вступ. ст. А. Л. Литвин. Казань, 2009.

Лит. : Дубровин В. Ю. Историк С. А. Пионтковский. Исследование жизни и творчества: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань, 2002; Дубровин В. Ю. Эволюция идейно-политических взглядов С. А. Пионтковского. Казань, 2015. Д. К. Баканов.