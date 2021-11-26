ПАВЛОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ

ПАВЛОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ - чувашский драматург, композитор, хоровой дирижёр, фольклорист.

Из крестьян. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу (1911; преподавал здесь пение до 1913 года) и Симбирскую духовную семинарию (1916). С 1917 года работал в селе Акулево Чебоксарского у. волостным судьёй, организовал передвижную театральную труппу (функционировала до начала 1920-х годов). В 1920-1930 годы работал в музыкальной секции Отдела народного образования Чувашской автономной области (с 1925 года Чувашская АССР), с 1920 года преподавал в музыкальной школе в Чебоксарах (с 1929 года Чувашский музыкальный техникум, с 1939 года музыкальное училищеще, с 1954 года имени Ф.П. Павлова). Организатор первого регулярно концертирующего чувашского национального хора (1920; с 1924 года Чувашский государственный хор, ныне Чувашский гос. академичский ансамбль песни и танца). В 1930 году учился в Ленинградской консерватории по классу композиции.

Основоположник чувашской реалистической драматургии : комедия «В суде» (поставлена в 1918 году; опубликована в 1919 году), драма «В деревне» (1922). Один из первых чувашских профессиональных композиторов, среди сочинений: симфоническая фантазия «Сарнай и Палнай» (1928), марш для духового оркестра «Вперёд, Красная Чувашия» (издан в 1935 году), песни. Хоровые обработки собранных им чувашский народных песен опубликованы в сборнике «С ̆aрнай» (1924). Автор очерка «Чуваши и их песенное и музыкальное творчество» (издан в 1926 году).