МИНИАТЮРА

МИНИАТЮРА:

не­боль­шая ин­ст­ру­мен­таль­ная музыкальная пье­са; не­боль­шое по раз­ме­ру про­из­ве­де­ние те­ат­раль­но­го, эс­т­рад­но­го или цир­ко­во­го искусства; в изо­бра­зительном искусстве - про­из­ве­де­ние от­ли­чаю­ще­еся не­боль­ши­ми раз­ме­ра­ми.

1) Не­боль­шая ин­ст­ру­мен­таль­ная музыкальная пье­са. Не­ред­ко име­ет за­го­ло­вок - жан­ро­вый (ба­га­тель, ин­тер­мец­цо , но­вел­лет­та, нок­тюрн, пре­лю­дия, экс­промт, этюд) или по­эти­че­ский (например, «Лис­ток из аль­бо­ма»). Ино­гда ла­ко­низм фор­мы со­че­та­ет­ся с тан­це­валь­ным ха­рак­те­ром му­зы­ки (например, в жан­рах валь­са, ма­зур­ки). Хо­тя миниатюры яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ятельными пье­са­ми, они тя­го­те­ют к объ­е­ди­не­нию в се­рии, цик­лы (24 фортепианные пре­лю­дии Ф. Шо­пе­на ). Рас­цвет миниатюры свя­зан с музыкальным ро­ман­тиз­мом (у Ф. Шу­бер­та, Ф. Мен­дель­со­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Шо­пе­на, Э. Гри­га, А.К. Ля­до­ва, А.Н. Скря­би­на). В му­зы­ке XX века ми­ниа­тю­ризм час­то свя­зан с не­клас­сической трак­тов­кой музыкальной фор­мы (фортепианный цикл «Мик­ро­кос­мос» Б. Бар­то­ка, ан­самб­ле­вые и ор­ке­ст­ро­вые пье­сы А. фон Ве­бер­на).

2) В сце­нических ис­кус­ст­вах миниатюра - род «ма­лых форм», не­боль­шое по раз­ме­ру про­из­ве­де­ние те­ат­раль­но­го, эс­т­рад­но­го или цир­ко­во­го искусства (ко­рот­кая пье­са-шут­ка, во­де­виль, ин­тер­ме­дия, скетч, раз­го­вор­ная, хо­рео­гра­фическая, музыкальная сцен­ка, кло­ун­ская ре­при­за и т. п.). В конце XVIII - 1-й половине XIX веков миниатюры ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись в сце­нических ди­вер­тис­мен­тах. Впо­след­ст­вии ста­ли не­из­мен­ным ком­по­нен­том кон­церт­но-эс­т­рад­ных про­грамм. На миниатюре по­стро­ен ре­пер­ту­ар те­ат­ров миниатюр, ка­ба­ре («Кри­вое зер­ка­ло», «Ле­ту­чая мышь», Ле­нинградский те­ат­ра эс­т­ра­ды и ми­ниа­тюр под руководством А.И. Рай­ки­на, Московский те­ат­ра эс­т­ра­ды и т. д.).

3) В изо­бра­зительном искусстве - про­из­ве­де­ние (пре­имущественно порт­рет­но­го жан­ра), от­ли­чаю­ще­еся не­боль­ши­ми раз­ме­ра­ми и осо­бой тон­ко­стью ху­дожественных приё­мов (смотрите Ми­ни­а­тю­ра порт­рет­ная ). Отдельным ви­дом жи­во­пи­си яв­ля­ет­ся ми­ни­а­тю­ра книж­ная (не обя­за­тель­но пред­по­ла­гаю­щая ма­лый фор­мат изо­бра­же­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)