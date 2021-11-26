ОЛСУФЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОЛСУФЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский историк искусства, реставратор, музейный деятель.
Из рода Олсуфьевых, брат (по отцу) П.И. Нерадовского. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1902). В 1896-1914 годах изучал памятники искусства в Италии, Греции и других странах Европы, также в России (Ростов, Ярославль; Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь). В 1902-1917 годах жил в родовой усадьбе Красные Буйцы (Епифанский уезд Тульской губернии; сохранились стены церкви Архангела Михаила, 1795, флигель и хозяйственные сооружения), где находилось собрание икон, портретов (работы А. Молинари, В.И. Гау, Д.С. Стеллецкого, В.А. Серова, П.И. Нерадовского и др.), скульптур и др. Организовал в имении детский приют, школу и художественную мастерскую. В 1908-1917 годах председатель Строительного комитета по возведению храма-памятника Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле (архитектор А.В. Щусев; к 1917 году устроены женская монашеская община и мастерская шитья); занимался археологическими раскопками на Куликовом поле. Председатель Тульского отдела Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины, действительный член Тульской и Псковской архивных комиссий; член Московского археологического института; почетный мировой судья по Епифанскому уезду. Занимался генеалогией (в 1920-е годы подготовил комментарий к Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря 1672 года), автор работ о роде Олсуфьевых; действительный член Историко-родословного общества в Москве (с 1914 года). В 1915-1917 годах возглавлял Закавказский фронтовой комитет Всероссийского земского союза.
В марте 1917 года переехал в Сергиев Посад (с 1919 года город Сергиев). Активно работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918-1925; заместитель председателя с 1918 года, председатель в 1919-1920 годах, внештатный эксперт по древнерусской живописи и миниатюре с 1920 года). Внёс вклад в научную реставрацию Троицкого собора, икон и фресок (вёл наблюдения за расчисткой ряда выдающихся икон, в том числе «Троицы» Андрея Рублёва, ныне - в ГТГ). Один из авторов сборника «Троице-Сергиева лавра», 1919 (уничтоженного в 1920-е годы; 2-е издание, 2007); издал описи фондов икон, лицевых и орнаментированных рукописей, крестов, предметов из серебра и составил опись окладов книг. В марте 1920 года вместе с П.А. Флоренским спас от поругания главу преподобного Сергия Радонежского (позднее она находилась главным образом в доме Олсуфьева). В марте 1922 года вошёл в Комиссию по изъятию ценностей в Гохран и спас многие ценности лавры. В январе 1925 года арестован по обвинению в антисоветской деятельности, до марта находился в Бутырской тюрьме. С весны 1925 года в Сергиевском музее хранитель отдела «Эмали, скань, чернь, финифть, резьба по дереву, металлу, кости», с 1926 года старший помощник хранителя музея. Организатор выставок («Древнерусская книга», 1921; «Искусство XIV-XV веков», 1924). Обследовал близлежащие Гефсиманский скит, Хотьковский монастырь и др.
В мае 1928 года, в связи с кампанией против «бывших» людей и музея, уехал из Сергиева; жил в деревне Мешаловка, близ Люберец, с 1937 года в бывшем поселке имени Михельсона (в черте города Люберцы). В 1928-1931 годах сотрудник, в 1931-1934 годах (после ареста А.И. Анисимова в 1930 году) заведующий секцией реставрации памятников древнерусской живописи Центральных реставрационных мастерских в Москве; в 1934-1938 годах заведующий секцией реставрации древнерусской живописи ГТГ. Огромны заслуги Олсуфьева в деле изучения и спасения художественного наследия - иконописи (обнаружил ряд икон, в том числе «Спас» Андрея Рублёва, ныне - в ГТГ) и монументальной живописи в Новгороде (открыл фрески начала XV века в Сковородском монастыре, 1937), Пскове, Старой Ладоге, Дмитрове, Александрове, Переславле-Залесском, Владимире, Звенигороде, Вологде, Каргополе, Великом Устюге, Ростове, Ярославле, Костроме и др. Внёс новшества в консервацию фресок. Один из участников подготовки первой крупной выдающейся зарубежной выставки древнерусского искусства в странах Европы и в США (1929-1932). Предположительно под его руководством в начале 1930-х годов закрыты (и тем спасены) иконы, написанные в нишах на двух башнях Московского Кремля. Автор теоретических работ по иконописи (в том числе неопубликованных, среди них - «Символы Горнего. Анализ икон Троице-Сергиевой лавры как опыт иконологии», 1922, совместно с П.А. Флоренским); анализировал онтологическую природу средневековой эстетики, разрабатывал принципы иконологии, включающие специальный анализ форм для каждой эпохи (поиски художественных формул синтеза и «диатаксиса», законов «линейных деформаций», структуры пробелов, характера красок и т. д.). 24 января 1938 года арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.
Жена Олсуфьева (с 1902 года) - Софья Владимировна Олсуфьева, урождённая Глебова [03(15).06.1884 - 15.03.1943], внучка князя Н.П. Трубецкого, вышивала хоругви, плащаницы; помощница мужа во всех делах, в том числе соавтор некоторых исследований. На собственные средства восстановила Успенскую церковь в Ольгинском монастыре в Мцхете (1916; иконостас по её рисунку). В 1930-е годы вместе с Олсуфьевым реставрировала древнеегипетские саркофаги в ГМИИ, также фарфор в Музее-усадьбе Кусково. Арестована 1 ноября 1941 года, приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, скончалась в заключении в Свияжске.
Сочинения:
Схема византийских основ теории творчества. Сергиев, 1926;
Амвросий, троицкий резчик XV в. Сергиев, 1927 (совм. с П. А. Флоренским);
Икона в музейном фонде. М., 2006;
Из недавнего прошлого одной усадьбы. Буецкий дом… / Публ. Г. И. Вздорнова. М., 2009 (библ.);
Три иконы «Божией Матери» эпохи Палеологов в Третьяковской галерее / Публ. И. Л. Кызласовой // Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2010. Т. 51;
Обзор русской иконописи в ее формах от XII до XIX в. / Публ. И. Л. Кызласовой // Кадашевские чтения. М., 2011. Вып. 8.