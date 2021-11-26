ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ - российский востоковед, индолог, общественный и политический деятель, организатор науки, академик (экстраординарный, 1903; ординарный, 1908) Петербургской АН (РАН с 1917, АН СССР с 1925 года), член-корреспондент Прусской АН (1927); действительный статский советник (1906).
Из дворян. Отец С.С. Ольденбурга. Окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (1885), ученик И.П. Минаева, К.Г. Залемана, В.Р. Розена, испытал также влияние А.Н. Веселовского. Оставлен при кафедре санскритской словесности для приготовления к профессорскому званию. В 1887-1889 годах во Франции и Великобритании изучал восточные рукописи. Приват-доцент (1889-1897), и. д. экстраординарного профессора (1897–1900) санскритской словесности Санкт-Петербургского университета. Исследовал санскритские джатаки, буддийские памятники китайского Туркестана (Синьцзяна). Изучал отражение буддийских сюжетов в индийском изобразительном искусстве, литературные взаимоотношения средневекового Запада и Востока, генезис и миграцию сказочных сюжетов. В 1897 году организовал в Санкт-Петербурге издание международной серии книг «Bibliotheca Buddhica», её редактор до 1934 года; в серии публиковались буддийские тексты на различных восточных языках, подготовленные к печати крупнейшими российскими, западно-европейскими и японскими учёными, а также исследования по буддизму (к 1937 году вышло 30 томов в более чем 100 выпусках). Адъюнкт Петербургской АН (1900). Непременный секретарь АН (1904-1929). Участвовал во многих важных её инициативах, в частности в организации Пушкинского Дома (1905) и Комиссии по изучению естественных производительных сил России (1915, КЕПС). Один из организаторов и руководителей (вместе с В.В. Радловым, 1903-1918) Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в исторических, археологических, лингвистических и этнографических отношениях. Руководитель двух российских научных экспедиций в Центральную Азию (1909-1910 и 1914-1915); в китайской провинции Ганьсу обследовал фрески, скульптуры и свитки буддийских пещер Дуньхуана («Пещеры тысячи Будд»), часть из них в 1915 году привёз в Петроград (ныне - в Эрмитаже и Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге). Директор Азиатского музея (1916-1930), способствовал его превращению в крупнейший центр российского востоковедения. Инициатор создания и председатель (1917-1929) Комиссии по изучению племенного состава России и сопредельных стран при АН.
Со студенческих лет участвовал в либерально-демократическом движении; вместе с братом Ф.Ф. Ольденбургом, князем Д.И. Шаховским, В.И. Вернадским, И.М. Гревсом, А.А. Корниловым был членом «Ольденбурговского кружка», затем «Приютинского братства». В 1899 году в знак протеста против подавления студенческих выступлений Ольденбург ушёл из Санкт-Петербургского университета. Член Конституционно-демократической партии (с 1905 года; член её ЦК в 1917 году). Член Государственного совета по выборам от АН и университетов (1912-1917). Член Особого совещания по обороне государства (1915-1916). Приветствовал Февральскую революцию 1917 года. Член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Министр народного просвещения во 2-м коалиционном составе Временного правительства [25.7(7.8)–31.8(13.9).1917]. Отрицательно отнёсся к Октябрьской революции 1917 года. В сентябре 1919 года арестован как лицо, принадлежавшее ранее к партии кадетов, вскоре освобождён. Неоднократно обращаясь к В.И. Ленину, добился некоторого улучшения материального положения научных работников и финансирования деятельности АН, получения ею иностранной научной литературы и т. п. В 1920-е годы Ольденбургу и другим руководителям АН, А.П. Карпинскому и В.А. Стеклову, удавалось сотрудничать с советской властью и в то же время сохранять автономию АН. С началом репрессий против неё Ольденбург смещён с должности непременного секретаря АН по решению Политбюро ЦК ВКП(б) и распоряжению председателя СНК от 30 октября 1929 года, однако избежал ареста и преследований по «Академическому делу». Директор Института востоковедения АН СССР (1930-1934), созданного на базе Азиатского музея.
Председатель Отделения этнографии РГО (1911-1930; в 1896 году создал при нём так называемую Сказочную комиссию), Центральное бюро краеведения (1922-1927). Ответственный редактор журнала «Краеведение» (1923-1929, с 1926 года - совместно с Н.Я. Марром). Член советов Эрмитажа, Российской (с 1926 года Государственной) академии истории материальной культуры, Русского музея и Института истории искусств. Член-корреспондент Гёттингенской АН (1926), почетный член Королевского азиатского общества Великобритании, Парижского азиатского общества и др. Автор многочисленных статей о проблемах развития науки и очерков о российских учёных.
Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Санкт-Петербурге.
Сочинения:
Буддийские легенды. СПб., 1894. Ч. 1;
Заметки о буддийском искусстве // Восточные заметки. СПб., 1895;
Буддийские легенды и буддизм // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. 1896. Т. 9;
Фабло восточного происхождения // Журнал Министерства народного просвещения. 1903. № 4; 1906. № 10; 1907. № 5;
Русская Туркестанская экспедиция 1909–1910 г. СПб., 1914; Материалы по буддийской иконографии Хара-хото. СПб., 1914;
Пещеры тысячи Будд // Восток. 1922. № 1;
Европа в сумерках на пожарище войны. Л., 1924;
Странствование сказки // Восток. 1924. № 4;
Культура Индии. М., 1991.