ОЛЬ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ОЛЬ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский архитектор.
Учился в петербургском Институте гражданских инженеров (1901-1910) у В.А. Косякова и А.И. фон Гогена. Стажировался в Хельсинки у мастеров финского «национального романтизма» Элиеля Сааринена и А. Линдгрена (1905-1906), работал в мастерской Ф.И. Лидваля в Санкт-Петербурге (1906-1907). В начале самостоятельной профессиональной деятельности проектировал деревянные дачи [Л.Н. Андреева в Ваммельсуу (ныне поселок Серово в черте Санкт-Петербурга; 1907-1909), Д.П. Никольского в Хамеенкюля (ныне поселок Пушное Ленинградской области; 1909; обе не сохранились), и др.] и городские особняки (особняк Т.В. Белозерского в Санкт-Петербурге, 1913-1914).
В 1920-е годы работал в русле конструктивизма, принимал участие в архитектурных конкурсах (на проект здания Центросоюза в Москве, 1928, и многих других), создавал проекты общественных и жилых зданий новых типов (дома-коммуны, клубы, дворцы культуры) и промышленных сооружений: склад-холодильник в Морском порту (1925-1926), Шлиссельбургский поселок при фабрике имени Петра Алексеева (1927), дом-коммуна инженеров и писателей на улице Рубинштейна (1929-1931), здание ОГПУ (1931-1932; совместно с А.И. Гегелло, Н.А. Троцким и др.; все - в Ленинграде). В 1934 году возглавил мастерскую № 4 треста «Ленпроект», которая занималась разработкой проекта планировки и застройки жилого массива в районе Автово (реализован в 1937-1941; совместно с С.Е. Бровцевым), строительством школ (школа на 7-й линии Васильевского острова, 1935, и др.), созданием крупных общественных зданий (все в духе советского неоклассицизма). В послевоенное время Оль участвовал в восстановлении Петродворца (генплан города, проекты планировки и застройки его центральной части, восстановления жилых домов, а также дворцово-паркового комплекса - Большого дворца, Монплезира, фонтанов; все 1945-1949). Преподавал в Ленинградском инженерно-строительном институте (1921-1958; профессор с 1933 года), где заведовал кафедрой архитектурного проектирования (1946-1958).