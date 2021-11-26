ОЛЬ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ОЛЬ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский архитектор .

Учил­ся в пе­тербургском Институте гражданских ин­же­не­ров (1901-1910) у В.А. Ко­ся­ко­ва и А.И. фон Го­ге­на. Стажи­ро­вал­ся в Хель­син­ки у мас­те­ров финского «на­цио­наль­но­го ро­ман­тиз­ма » Элие­ля Саа­ри­не­на и А. Лин­дг­ре­на (1905-1906), ра­бо­тал в мас­тер­ской Ф.И. Лид­ва­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1906-1907). В на­ча­ле са­мо­сто­ятельной профессиональной дея­тель­но­сти про­ек­ти­ро­вал де­ревянные да­чи [Л.Н. Ан­д­рее­ва в Вам­мель­суу (ны­не поселок Се­ро­во в чер­те Санкт-Пе­тер­бур­га; 1907-1909), Д.П. Ни­коль­ско­го в Ха­ме­ен­кю­ля (ны­не поселок Пуш­ное Ле­нинградской области; 1909; обе не сохранились), и др.] и городские особ­ня­ки (особ­няк Т.В. Бе­ло­зер­ско­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1913-1914).

В 1920-е годы ра­бо­тал в рус­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма , при­ни­мал уча­стие в ар­хитектурных кон­кур­сах (на про­ект зда­ния Цен­тро­сою­за в Мо­ск­ве, 1928, и многих других), соз­да­вал про­ек­ты об­щественных и жи­лых зда­ний но­вых ти­пов (до­ма-ком­му­ны, клу­бы, двор­цы куль­ту­ры) и промышленных со­ору­же­ний: склад-хо­ло­диль­ник в Морском пор­ту (1925-1926), Шлис­сель­бург­ский поселок при фаб­ри­ке имени Пет­ра Алек­сее­ва (1927), дом-ком­му­на ин­же­не­ров и пи­са­те­лей на улице Ру­бин­штей­на (1929-1931), зда­ние ОГПУ (1931-1932; совместно с А.И. Ге­гел­ло, Н.А. Троц­ким и др.; все - в Ле­нин­гра­де). В 1934 году воз­гла­вил мас­тер­скую № 4 тре­ста «Лен­про­ект», ко­то­рая за­ни­ма­лась раз­ра­бот­кой про­ек­та пла­ни­ров­ки и за­строй­ки жи­ло­го мас­си­ва в районе Ав­то­во (реа­ли­зо­ван в 1937-1941; совместно с С.Е. Бров­це­вым), строи­тель­ст­вом школ (шко­ла на 7-й ли­нии Ва­силь­ев­ско­го острова, 1935, и др.), соз­да­ни­ем круп­ных об­щественных зда­ний (все в ду­хе советского не­оклас­си­циз­ма). В по­сле­во­ен­ное вре­мя Оль уча­ст­во­вал в вос­ста­нов­ле­нии Пет­род­вор­ца (ген­план го­ро­да, про­ек­ты пла­ни­ров­ки и за­строй­ки его центральной час­ти, вос­ста­нов­ле­ния жи­лых до­мов, а так­же двор­цо­во-пар­ко­во­го ком­плек­са - Боль­шо­го двор­ца, Мон­пле­зи­ра, фон­та­нов; все 1945-1949). Пре­по­да­вал в Ле­нинградском инже­нер­но-стро­ительном институте (1921-1958; профессор с 1933 года), где за­ве­до­вал ка­фед­рой ар­хитектурного про­ек­ти­ро­ва­ния (1946-1958).