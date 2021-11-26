ОКТЯБРЯТА

ОКТЯБРЯТА - в СССР уча­щие­ся на­чаль­ной шко­лы, объ­е­ди­няв­шие­ся пио­нер­ской дру­жи­ной в груп­пы для под­го­тов­ки к всту­п­ле­нию в чле­ны Пио­нер­ской ор­га­ни­за­ции .

Пер­вые объ­е­ди­не­ния октябрят воз­ник­ли в 1923-1924 годах в Мо­ск­ве. В них при­ни­ма­лись де­ти - ро­вес­ни­ки Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года (от­сю­да название). У октябрят име­лась своя ат­ри­бу­ти­ка: крас­ная звёз­доч­ка с порт­ре­том В.И. Ле­ни­на в дет­ст­ве. Груп­па октябрят со­стоя­ла из не­сколь­ких под­раз­де­ле­ний, на­зы­вае­мых «звёз­доч­ка­ми», ка­ж­дая из ко­то­рых вклю­ча­ла обыч­но по 5 де­тей (сим­вол пя­ти­ко­неч­ной звез­ды). Ка­ж­дой груп­пе вру­чал­ся крас­ный ок­тябрятский фла­жок.

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