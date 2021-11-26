ОЦУП ПЁТР АДОЛЬФОВИЧ

ОЦУП ПЁТР АДОЛЬФОВИЧ - российский фотограф.

Родился в купеческой семье. С 1893 года обучался в петербургском фотоателье, был помощником В.И. Ясвойна. В 1900-1917 годах фотокорреспондент журналов «Нива», «Родина», «Искра», «Огонёк», «Солнце России». Мастер съёмки масштабных массовых сцен, использовал классические схемы композиции. Запечатлел многие крупные исторические события, в том числе русско-японской войны 1904-1905 годов, русской Революции 1905-1907 годов, 1-й мировой войны , Февр.альской революции 1917 года и Октябрьской революции 1917 года (находился в Смольном; был единственным фоторепортёром на 2-м съезде Советов рабочих и солдатских депутатов). С 1918 заведующий фотостудией Реввоенсовета, снимал на фронтах Гражданской войны 1917-1922 годов; в 1919-1925 годах фотограф ВЦИК, в 1925-1935 годах руководил фотостудией ВЦСПС.

Автор многочисленных портретов деятелей русской культуры (до 1917): Л.Н. Толстого, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина и др.; после 1917 запечатлел многих государственных и партийных деятелей: В.И. Ленина (в 1918-1922 годах исполнил 35 портретов), Я.М. Свердлова, К. Цеткин, М.В. Фрунзе, И.В. Сталина, С.М. Кирова, М.И. Калинина, В.В. Куйбышева, Н.С. Хрущёва, В.М. Молотова; также В.В. Маяковского и других. Портреты и документальные фотографии Оцупа широко тиражировались, помещались на обложках журналов 1920-1930-х годов. По его снимкам были выполнены барельефы на ордене Ленина и изображения вождя на советских денежных купюрах. Архив Оцупа включает около 40 тыс. снимков. Награждён орденом Ленина (1962). Братья Оцупа - фотографы Иосиф (1875-1934 годы) и Александр (1878-1920 годы).