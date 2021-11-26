ОБЩЕСТВО РУССКИХ СКУЛЬПТОРОВ
ОБЩЕСТВО РУССКИХ СКУЛЬПТОРОВ (ОРС) - российское художественное объединение.
Основано в Москве в 1925 году бывшими членами Московского профессионального союза скульпторов-художников (существовал в 1917-1919 годах) под назвавнием Московское общество скульпторов (с 1926 года ОРС). Председателями ОРС поочерёдно были В.Н. Домогацкий, Н.А. Андреев, И.М. Чайков; в него входили все наиболее известные моск. скульпторы (Н.И. Альтман, В.Я. Андрианов, С.Ф. Булаковский, В.А. Ватагин, А.С. Голубкина, И.С. Ефимов, А.Е. Зеленский, А.Н. Златовратский, И.Я. Иткинд, Г.И. Кепинов, И.В. Клюн, С.Т. Конёнков, Б.Д. Королёв, Н.В. Крандиевская, С.Д. Лебедева, В.И. Мухина, Е.Д. Никифорова, Н.И. Нисс-Гольдман, Б.Ю. Сандомирская, И.Г. Фрих-Хар, Д.Ф. Цаплин, И.Д. Шадр, С.Д. Эрьзя, Д.А. Якерсон и др.); членами-сотрудниками ОРС были критики А.В. Бакушинский, Б.Н. Терновец и М.Н. Райхинштейн. Общество провело 4 выставки (1926, 1927, 1929 и 1931). Своей главной задачей ОРС ставило создание нового монументального стиля в скульптуре. Основным критерием было высокое художественное качество работ; несмотря на отсутствие единой художественной программы, деятельность общества способствовала консолидации мастеров различных направлений при сохранении каждым индивидуальной творческой манеры. С конца 1920-х годов деятельность ОРС подвергалась ожесточённым нападкам со стороны идеологов Пролеткульта за «безыдейность» и приверженность «буржуазным» формам скульптуры. Весной 1932 года общество ликвидировано.