ОБЩЕСТВО РУССКИХ СКУЛЬПТОРОВ

ОБЩЕСТВО РУССКИХ СКУЛЬПТОРОВ (ОРС) - российское ху­до­жест­вен­ное объ­е­ди­не­ние.

Ос­но­ва­но в Мо­ск­ве в 1925 году бывшими чле­на­ми Московского профессионального сою­за скульп­то­ров-ху­дож­ни­ков (су­ще­ст­во­вал в 1917-1919 годах) под назвавнием Московское общество скульп­то­ров (с 1926 года ОРС). Пред­се­да­те­ля­ми ОРС по­оче­рёд­но бы­ли В.Н. До­мо­гац­кий, Н.А. Ан­д­ре­ев, И.М. Чай­ков; в не­го вхо­ди­ли все наи­бо­лее из­вест­ные моск. скульп­то­ры (Н.И. Альт­ман, В.Я. Ан­д­риа­нов, С.Ф. Бу­ла­ков­ский, В.А. Ва­та­гин, А.С. Го­луб­ки­на, И.С. Ефи­мов, А.Е. Зе­лен­ский, А.Н. Зла­то­врат­ский, И.Я. Ит­кинд, Г.И. Ке­пи­нов, И.В. Клюн, С.Т. Ко­нён­ков, Б.Д. Ко­ро­лёв, Н.В. Кран­ди­ев­ская, С.Д. Ле­бе­де­ва, В.И. Му­хи­на, Е.Д. Ни­ки­фо­ро­ва, Н.И. Нисс-Гольд­ман, Б.Ю. Сан­до­мир­ская, И.Г. Фрих-Хар, Д.Ф. Ца­п­лин, И.Д. Шадр, С.Д. Эрь­зя, Д.А. Якер­сон и др.); чле­на­ми-со­труд­ни­ка­ми ОРС бы­ли кри­ти­ки А.В. Ба­ку­шин­ский, Б.Н. Тер­но­вец и М.Н. Рай­хин­штейн. Общество про­ве­ло 4 вы­став­ки (1926, 1927, 1929 и 1931). Сво­ей главной за­да­чей ОРС ста­ви­ло соз­да­ние но­во­го мо­ну­мен­таль­но­го сти­ля в скульп­ту­ре. Основным кри­те­ри­ем бы­ло вы­со­кое ху­дожественное ка­че­ст­во ра­бот; не­смот­ря на от­сут­ст­вие еди­ной ху­дожественной про­грам­мы, дея­тель­ность общества спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции мас­те­ров различных на­прав­ле­ний при со­хра­не­нии ка­ж­дым ин­ди­ви­ду­аль­ной творческой ма­не­ры. С конца 1920-х годов дея­тель­ность ОРС под­вер­га­лась ожес­то­чён­ным на­пад­кам со сто­ро­ны идео­ло­гов Про­лет­куль­та за «бе­зы­дей­ность» и при­вер­жен­ность «бур­жу­аз­ным» фор­мам скульп­ту­ры. Вес­ной 1932 года общество ли­к­ви­ди­ро­ва­но.

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